Plafony – funkcjonalne i zjawiskowe oświetlenie do wnętrz mieszkalnych

Plafony to obecnie jedne z najczęściej kupowanych rodzajów lamp wiszących. Pozwalają doskonale oświetlić całe pomieszczenie, a także gwarantują wysoki komfort użytkowy. Współcześnie sklepy z oświetleniem oferują przeróżne rodzaje plafonów, tworzone są z metalu, szkła, tworzyw sztucznych, drewna, a także wielu innych materiałów. Niektóre modele wyposażone są w ciemne, zaś inne w przezroczyste przesłony.

Plafony mają bardzo dużo zalet, przede wszystkim zajmują mało miejsca i mogą być wieszane na sufitach lub na ścianach bocznych. Dodatkowo doskonale generują rozproszone światło, które nie oślepia, lecz dyskretnie rozchodzi się we wszystkie strony. Plafony odznaczają się ponadczasowym wyglądem i sprawdzają się w różnego typu pomieszczeniach. Bez problemu plafony można zawiesić w salonie, sypialni, pokoju dziecięcym, kuchni, łazience, czy też korytarzu.

Plafony po zamontowaniu do sufitu praktycznie do niego przylegają i dzięki temu mogą być swobodnie montowane w niskich i małych pomieszczeniach. Doceniają je osoby wysokie, które w życiu codziennym muszą uważać, aby głową nie zahaczyć o różnego rodzaju przeszkody. Ponadto plafony uwielbiane są od lat i skutecznie zastępują żyrandole wiszące.

Szerokie zastosowanie plafonów

Plafony uważane są za funkcjonalny, ponadczasowy, ergonomiczny i estetyczny rodzaj oświetlenia. Występują w formie modeli o przeznaczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. W sklepach stacjonarnych oraz internetowych zakupić można plafony o dowolnej stylistyce, jakości, kolorze, a także wytworzone z przeróżnych materiałów. Plafony montować można w ogrodach, na elewacjach budynku, tarasach, czy też patio. Oprócz plafonów ogrodowych w sklepach z oświetleniem z łatwością znajdziemy plafony wewnętrzne.

Plafony wewnętrzne sprawdzają się praktycznie w każdym pomieszczeniu mieszkalnym, delikatnie emitują i rozpraszają światło, dzięki temu swobodnie można je wykorzystać w sypialni lub pokoju dziecięcym. Do pokojów dziecięcych najlepiej wybierać plafony przylegające do sufitu, dzięki temu dzieci nie będą zbyt mocno zainteresowane oświetleniem, a ty zyskasz gwarancję bezpieczeństwa. W sypialniach najlepiej odnajdują się plafony z mocną osłoną np. mleczne szkło, dzięki temu nie oślepiają i rozpraszają światło na wszystkie strony tworząc przy tym komfortowy klimat.

Plafony to świetny rodzaj oświetlenia, a jednocześnie efektowna ozdoba do salonu. Obecnie plafony dostępne są w różnych stylach, barwach, kształtach, a dodatkowo z dowolną ilością dekoracji (kryształki, cekiny, koronki). Do większych salonów polecane są plafony wieloelementowe posiadające kilka punktów świetlnych, za ich pomocą można dowolnie regulować kierunek światła i precyzyjnie rozświetlić wszystkie zakamarki w pomieszczeniu.

Kuchnie i łazienki to wnętrza mieszkalne, które również można efektownie ozdobić plafonami. Dają one idealnie rozproszone światło i pozwalają podkreślić walory pomieszczenia np. w kuchni wiszące szafki i suszone zioła, zaś w łazience ozdobne flakony i kosmetyki. Ważną kwestią, którą należy mieć na uwadze wybierając plafon do kuchni lub łazienki jest korzystanie z modeli posiadających zabezpieczenie przed wilgocią i parą wodą.

Montaż plafonów – porady i wskazówki

Jeżeli posiadamy już wymarzony plafon musimy zastanowić się jakie urządzenia i narzędzia będą nam potrzebne podczas jego montażu. Dodatkowo należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i zachowaniu szczególnej ostrożności. Przy montażu plafonów na pewno potrzebne są narzędzia takie jak:

plafon

przewody

kołki rozporowe

ołówek

wiertarka

śrubokręt z miernikiem

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy w przewodach elektrycznych, na których będziemy pracować nie płynie prąd. Odcięcie zasilenia pierwszorzędne zadanie, jakie musimy wykonać. Następnie możemy zabrać się za wiercenie otworów i mocowanie kołków. Sposób mocowania plafonów może nieco różnić się od siebie, a także zależy od rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest sufit lub ściana. W przypadku twardych konstrukcji (np. betonowych) powinno się stosować tuleje rozporowe, natomiast do sufitów podwieszanych wystarczające będą kołki w formie haka. Zanim zabierzemy się za wiercenie, warto po przyłożeniu lampy do nawierzchni zaznaczyć ołówkiem miejsca otworów. Po wywierceniu w pustych miejscach należy osadzić kołki lub tuleje, a następnie zawiesić na nich wybrany plafon.

Kolejnym krokiem jest połączenie przewodów w kostce za pomocą niewielkich śrubek (pod śrubki wpuszczamy obustronnie kabelki). Następnie dokręcamy, włączamy bezpieczniki i sprawdzamy, czy montaż przebiegł prawidłowo. Ostatnią czynnością jest przytwierdzenie plafonu do sufitu i schowanie przewodów.

