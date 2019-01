Odrobina pikanterii w Twoim związku

Wiele par, chociaż ma udane życie seksualne, po jakimś czasie popada w lekką monotonię. Nie chodzi tutaj o sytuację, w której zaprzestają z nudów wspólnych igraszek, jednak ogień nieco przygasa. Nie ma w tym nic dziwnego. Zarówno seksuologowie, jak i osoby żyjące w stałych związkach podkreślają, że współżycie seksualne jest najbardziej udane na samym początku związku (jesteśmy wówczas podekscytowani poznawaniem drugiej osoby oraz jej seksualności) oraz na samym początku stałego związku, kiedy to możemy najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę. Później ogień nieco przygasa. Warto jest go od czasu do czasu nieco rozpalić, a do tego celu doskonale nadają się zabawki erotyczne.

Zabawki erotyczne — od czego zacząć?

Zabawki erotyczne, które pojawią się w naszej sypialni, już samą swoją obecnością mogą sprawić, że nasze figle będą bardziej płomienne. Jest to po prostu element nowy, nieznany i ekscytujący, a te cechy są zawsze w sypialni pożądane. Osoby, które chciałyby wprowadzić ten element, a nie miały z tym wcześniej doświadczenia, nie powinny jednak od razu iść na całość. Można po prostu się zniechęcić, a druga połówka może pewne wprowadzone nowości odrzucić. Warto jest testować powoli.

Erotyczne stroje

Erotyczne stroje są dobrym początkiem. Przede wszystkim przebranie się w strój pielęgniarki, seksownego strażaka lub policjantki z kajdankami jest dobrą, ale mało ryzykowną zabawą. Pozwala popuścić nieco wodze fantazji i zrealizować swoje nieśmiałe marzenia erotyczne.

Gadżety

Gadżety mogą być również różne, ale na początku lepiej nie zaczynać od rozwiązań bardzo odważnych. Zanim wprowadzimy taki asortyment warto sprawdzić, czy z innymi bardziej subtelnymi będziemy się dobrze bawić. Piórko do miziania, które rozpali grę wstępną lub fikuśna prezerwatywa na początek wystarczy. Jeśli z tymi zabawkami nasze łóżkowe przygody będą coraz bardziej atrakcyjne, na pewno para zapragnie dodatkowych doznań. Mnóstwo inspiracji w tym względzie oferują najlepsze marki na rynku, jak na przykład fleshlight.

Wibratory

Wibrator to narzędzie pieszczot dla obojga, mimo obiegowej opinii, że to głównie kobiety cieszą się z jego obecności w łóżku. Przyjęło się myśleć, że dzięki takim zabawkom łatwiej zaspokoić trudne wymagania kobiet. Tymczasem rynek zasypuje nas ogromem rozwiązań zbliżonych do wibratora, które angażują oboje kochanków i pomagają przedłużyć i urozmaicić doznania seksualne.

Gdzie kupić

Wiele osób nie korzysta z gadżetów erotycznych, przede wszystkim dlatego, że wstydzi się je kupić. O ile żel do masażu lub prezerwatywę kupujemy razem z jajkami i wędliną w dyskoncie i nikogo to nie zawstydza ani nie krępuje, to inna sprawa jest z zabawkami erotycznymi. Najlepiej więc zakupić taki asortyment online. Niewątpliwy plus takiego rozwiązania to szybkość i dyskrecja. Przesyłka zapakowana jest w anonimowe pudełko i pozwala uniknąć niezręcznej wymiany spojrzeń z sąsiadem czy kurierem.

Najważniejsza jest kwestia naszego samopoczucia i podejścia do tematu. Nie wstydźmy się, bawmy się i cieszmy życiem, bo warto