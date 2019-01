Noworoczne wyprzedaże – jak kupować korzystnie? (+ 25% zniżki od Tipli)

W końcu ruszyły noworoczne wyprzedaże. To okazja na zrobienie tanich zakupów w wielu znanych i lubianych sieciach handlowych. Jak kupować, aby podczas noworocznych wyprzedaży zaoszczędzić jak najwięcej? Przygotowaliśmy krótki poradnik, dzięki któremu pozwolisz sobie na więcej za mniej.

Już trwają noworoczne wyprzedaże! Chcesz odświeżyć swoją garderobę? Może potrzebujesz zmian w swoim mieszkaniu? Teraz jest na to najlepszy czas. Sklepy oferują swoje produkty ze zniżkami sięgającymi nawet 70%. Takiej okazji nie można przegapić. Czy wiesz, że możesz zyskać jeszcze więcej? Przeczytaj nasz poradnik i stań się prawdziwym łowcą noworocznych okazji.

Zakupy online

Po świątecznych wydatkach Twój budżet jest ograniczony? Nie musisz jednak rezygnować z przyjemności. Nowa bluzka czy sprzęt do mieszkania – wszystko to możesz teraz kupić w jeszcze niższych cenach. Sklepy prześcigają się w ofertach, proponując klientom naprawdę atrakcyjne rabaty. Polując na wymarzone produkty warto zajrzeć do sklepów internetowych, w których oprócz niskich cen i wielu promocji skorzystać możemy również z dodatkowych usług, takich jak bezpłatna dostawa.

Cashback

Kupując podczas wyprzedaży online warto też skorzystać z dodatkowych bonusów. Czy wiesz, że Twoje zakupy mogą być tańsze nawet o 25% kwoty? To wszystko za sprawą zwrotów cashback. Skorzystać z tej możliwości może każdy maniak internetowych zakupów. Wystarczy wejść na stronę Tipli.pl – największy w Polsce portal cashback, dokonać bezpłatnej rejestracji i kupować w ponad 700 sklepach. Wśród nich znajdziesz znane i lubiane sklepy, np. bonprix, Media Expert czy iperfumy.pl, a także największe platformy zakupowe, takie jak Allegro czy AliExpress.

→ Podczas noworocznych wyprzedaży skorzystaj z oferty Tipli.pl. Zaoszczędzisz dodatkowe środki, które wydasz na…cokolwiek chcesz!

Zastanawiasz się, jak to działa? To proste. Odwiedź dowolny sklep partnerski na stronie Tipli. Następnie, klikając przycisk “Kup teraz”, zostaniesz przekierowany na stronę sklepu. Bez obaw, to ta sama strona, na której dotąd robiłeś zakupy. Ceny też nie ulegają zmianie. Nie wierzysz? Włóż produkty do koszyka i dopiero po tym dokonaj przekierowania z Tipli – produkty zostaną, cena też się nie zmieni. Po dokonaniu zamówienia sprzedawca przekaże portalowi Tipli prowizję za zakup, a część tych środków wróci do Ciebie w postaci zwrotu cashback, który możesz bezpłatnie przelać na swój rachunek bankowy. To się nazywa – sprytne oszczędzanie!

Gazetki promocyjne – oszczędzanie nie tylko od święta

Zastanawiasz się, czy da się oszczędzać na codziennych zakupach? Oczywiście. Zajrzyj do gazetek promocyjnych. To bogate źródło rabatów, wyjątkowych ofert limitowanych i wyprzedaży – nie tylko tych noworocznych. Oszczędzać możesz każdego dnia! Zacznij planować swoje zakupy przeglądając aktualne oferty, które przygotowały dla Ciebie supermarkety w okolicy. Nie musisz już biegać od sklepu do sklepu i zbierać tony drukowanych gazetek. Na stronie Tipli.pl znajdziesz je wszystkie posegregowane w przejrzystych kategoriach i zawsze aktualne. Sprawdź, co kryje wydana przez Kaufland ulotka promocyjna lub przejrzyj katalogi innych sklepów i sprawdź, gdzie w tym tygodniu zaoszczędzisz najwięcej.

RADA MISTRZA OSZCZĘDZANIA: Kupuj artykuły z gazetek promocyjnych online i z cashbackiem od Tipli. Podwójna radość z oszczędzania gwarantowana!

Nowy Rok to czas postanowień. Jeśli jednym z nich w tym roku jest oszczędzanie, koniecznie zacznij od dzisiaj. Kupowanie z Tipli to nie tylko sposób na to, aby pozwolić sobie na więcej za mniej, ale także nie rezygnować z przyjemności. Dołącz do Tipli już dziś i przekonaj się, czym są sprytne zakupy bez wyrzeczeń.