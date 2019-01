Nowe inwestycje mieszkaniowe we Wrocławiu

Zdaniem Polaków Wrocław znajduje się w czołówce miast, w których żyje się najlepiej. Nic dziwnego zatem, że powstaje tu coraz więcej inwestycji mieszkaniowych. Planujesz kupno mieszkania w stolicy Dolnego Śląska? Sprawdź, które mieszkania deweloperskie we Wrocławiu zasługują na szczególną uwagę.

Inwestycje mieszkaniowe – Wrocław Krzyki

Krzyki to jedna z najpopularniejszych dzielnic Wrocławia – doskonale skomunikowana z centrum oraz innymi rejonami miasta, a przy tym niezwykle spokojna i zielona. Z tego względu wielu Wrocławian decyduje się na kupno mieszkania właśnie tutaj.

W samym sercu Krzyków, pomiędzy ulicami Tarnogajską, Klimasa, Międzyleską i Gazową powstaje inwestycja Lokum di Trevi. Na osiedle składać będzie się 9 budynków wielorodzinnych o 5 kondygnacjach naziemnych, parterem oraz podziemnymi parkingami. Na przyszłych lokatorów czekają mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe, o powierzchni od 34 do 97 m2. Oddanie lokali planowane jest na ostatni kwartał 2019 roku.

Lokum di Trevi określane jest przez dewelopera jako osiedle o podwyższonym standardzie. Na terenie inwestycji znajdą się place zabaw dla najmłodszych, fontanny, strefy relaksu oraz przestronne tereny zielone z unikalną roślinnością. Co więcej, na osiedlu, przy ulicy Tarnogajskiej powstanie Pasaż di Trevi, w którym znajdzie się sklep spożywczy, restauracja, kawiarnia, kwiaciarnia, salon fryzjerski i wiele innych lokali handlowo-usługowych. Dzięki temu rozwiązaniu osiedle ma być samowystarczalne.

Nowe mieszkania – Wrocław Śródmieście

Mieszkania deweloperskie we Wrocławiu-Śródmieście to nie lada gratka! Ze względu na mocno ograniczoną przestrzeń w dzielnicy tej nie powstaje zbyt wiele inwestycji, a osoby zdecydowane na kupno mieszkania w Śródmieściu, zwykle muszą ograniczyć się do nieruchomości z rynku wtórnego. Nic dziwnego, że każda inwestycja mieszkaniowa w centrum miasta wzbudza wśród Wrocławian wiele emocji.

Studio Arte to 4-piętrowy budynek, który powstanie przy ulicy Ptasiej. Znajdzie się w nim 51 jedno i dwupokojowych mieszkań o powierzchni od 27 do 52 m2oraz podziemne miejsca postojowe. Na parterze budynku wyodrębniono miejsce na lokal usługowy. Oddanie mieszkań do użytku planowane jest na końcówkę roku 2019.

Tym, co wyróżnia Studio Arte na tle innych inwestycji, jest niepowtarzalny, artystyczny charakter. Wejście do budynku oraz jego pozostałe części wspólne zdobione są pop-artowymi wzorami, wykonanymi przez Jarosława Flicińskiego. Przyszłych lokatorów bez zwątpienia zachwycą także wysokie okna typu portfenetr – sięgające od podłogi do sufitu i nawiązujące do architektury z XIX wieku.

Nowe mieszkania – Wrocław Psie Pole

Promenady Wrocławskie to jedna z największych inwestycji mieszkaniowych, jaka w ostatnich latach prowadzona jest na terenie miasta. Na obszarze o powierzchni ponad 15 hektarów, pomiędzy ulicami Zakładową i Rychtalską, powstaje osiedle z 2 000 mieszkań, 90 000 m² powierzchni biurowych (dotychczas powstały biurowiec Promenady Epsilon i Promenady Zita) oraz 5 000 m2 powierzchni usługowych, zlokalizowanych na parterach budynków mieszkalnych.

Największym zainteresowaniem przyszłych mieszkańców osiedla cieszą się budynki położone przy samym brzegu Odry. Taka lokalizacja gwarantuje mieszkańcom łatwy dostęp do atrakcyjnych terenów spacerowych oraz niepowtarzalny widok z okien. Docenią go zwłaszcza lokatorzy mieszkań położonych na najwyższych kondygnacjach 14-piętrowych budynków, z tarasami o powierzchni ponad 130 m2.

Na terenie osiedla Promenady Wrocławskie obecnie znajdują się restauracje, sklep spożywczy, pizzeria, piekarnia, bank, przedszkole, gabinet stomatologiczny i weterynaryjny. Do dyspozycji mieszkańców oddany jest również plac zabaw, boisko, pomieszczenie rekreacyjne oraz przystań dla łodzi. Cały teren inwestycji jest monitorowany i podlega całodobowej ochronie.

Nowe inwestycje mieszkaniowe we Wrocławiu wyróżniają się wieloma udogodnieniami, niebanalną architekturą, a także atrakcyjnymi lokalizacjami. Aby dowiedzieć się więcej na temat zalet mieszkania w różnych częściach miasta, zapoznaj się z artykułem „Najpopularniejsze dzielnice mieszkaniowe: Wrocław”.

