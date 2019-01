Naturalne sposoby pielęgnacji skóry

Żyjąc w rozwiniętym kraju pod koniec drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku, mamy niespotykany wcześniej dostęp do bardzo szerokiej gamy naturalnych kosmetyków i sposobów pielęgnacji skóry. Powinniśmy więc chętnie z nich korzystać, odrzucając jednocześnie produkty syntetyczne.

Dlaczego warto wybierać naturalne kosmetyki?

Sztuczne kosmetyki przepełnione są wieloma różnymi substancjami chemicznymi. Jedne z nich wykazują działanie konserwujące, inne zaś intensyfikują lub nadają zapach. Jeszcze inne wzbogacają kolor kosmetyku, czyniąc go atrakcyjniejszym dla konsumenta. Problem w tym, iż wszystkie te zbędne chemikalia ostatecznie kończą swoją wędrówkę na naszym ciele, nierzadko przenikając do wnętrza organizmu. To zaś niekiedy sprowadza na nas uczulenia czy problemy hormonalne.

Jak tego uniknąć? Oczywiście sięgając po naturalne kosmetyki bądź też przygotowując je samodzielnie (przy użyciu równie naturalnych składników). Choć niepożądane reakcje alergiczne nie są w tym przypadku możliwe do całkowitego wykluczenia, łatwiej jest znaleźć ich przyczynę wśród dwóch lub trzech składników naturalnego preparatu aniżeli przebijać się przez nazwy dziesiątek związków chemicznych na etykiecie kosmetyku kupionego w zwykłej drogerii.

Oleje i olejki

Podstawowym składnikiem wielu naturalnych kosmetyków są różnego rodzaju olejki, zazwyczaj pozyskane z owoców lub liści rozmaitych krzewów bądź drzew. Niektóre z nich to produkty powszechnie znane: olej kokosowy od kilku lat bardzo chętnie dodawany jest do ogromnej ilości wyrobów kosmetycznych, a olejek cytrynowy budzi pozytywne skojarzenia z obecną w każdym domu cytryną. Nieco inne skojarzenia przywołuje zaś ekstrakt z… konopi. Problem w tym, że zupełnie niesłusznie, ponieważ tzw. olej CBD jest w pełni legalny, a ponadto doskonale nawilża i regeneruje skórę.

Sól morska i ocet jabłkowy

Sól i ocet to kolejne składniki, które nie zawsze kojarzą się w oczywisty sposób z pielęgnacją skóry. Tymczasem zarówno sól morska, jak i wspomniany ocet jabłkowy mogą uczynić wiele dobrego dla wyglądu naszego ciała.

Kąpiele solankowe doskonale odprężają i są zdolne do regulowania wydzielania łoju przez nadmiernie przetłuszczającą się skórę. Ocet jabłkowy to zaś znana od wieków substancja, która świetnie nadaje się do oczyszczania twarzy. Co ciekawe, z jej zalet korzystano już w starożytności.

Warzywa i owoce

Nie każdy wie, iż niektóre warzywa i owoce znakomicie nadają się do pielęgnacji skóry. Jednym z nich jest awokado. Zawiera ono znaczne ilości witamin, które bez trudu przenikają do naszej skóry. Maseczkę z awokado można natomiast z łatwością przygotować w warunkach domowych