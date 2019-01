AKTUALIZACJA | Makabryczne odkrycie. Ciało noworodka znalezione w szafie [FILM]

AKTUALIZACJA – NOWE FAKTY:

Nasi dziennikarze byli na miejscu wydarzeń. Mieszkańcy nie mogą uwierzyć w to co się stało. O sprawie rozmawiamy z Grażyną Łopuchą, sołtys wsi Ujeździec Mały:

W środę (9 stycznia) w jednym z domów w Ujeźdźcu Małym dokonano makabrycznego odkrycia. W szafie znaleziono zwłoki noworodka. Informację o tragicznym zdarzeniu otrzymaliśmy od jednego z mieszkańców wsi.

Piotr Dwojak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy potwierdził, te informacje: – Sprawą zajmuje się prokuratura. Nie udzielamy informacji w tej sprawie – powiedział Piotr Dwojak.

Posłuchaj co mówi Rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu:

Małgorzata Klaus, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu mówi, że sprawa wyszła na jaw wczoraj: – Wczoraj dziewczyna zgłosiła się do jednego z wrocławskich szpitali. Nie z powodu ciąży czy porodu. Ponieważ w tym samym szpitalu była w grudniu, a wtedy lekarze i personel widzieli, że jest w ciąży, a wczoraj ciąża nie była widoczna zapytali, co się stało. Dziewczyna powiedziała, że urodziła w trzebnickim szpitalu. Lekarze sprawdzili okoliczności porodu i okazało się, że w Trzebnicy takiego porodu nie było. Wtedy dziewczyna powiedziała, że dziecko urodziła 1 stycznia w swoim domu. Mówiła, że dziecko urodziło się martwe. Mówiła, że zaniosła je do lasu i przykryła liśćmi, a następnego dnia zabrała je z powrotem do domu i ukryła w szafie. Wczoraj policjanci pojechali do domu i w szafie znaleźli zawinięte w poszewkę na poduszkę i w ręczniki zwłoki noworodka. Zostały one przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Jutro (w piątek 11 stycznia – przyp. red.) ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. Konieczne jest stwierdzenie czy dziecko urodziło się żywe czy martwe. Od tego będą zależały dalsze czynności – podaje Małgorzata Klaus. Rzecznik dodaje, że dziewczyna jest już pełnoletnia, skończyła 18 lat.

– Jej rodzina twierdzi, że nie widziała, że dziewczyna była w ciąży. Dziewczyna jest zatrzymana. Nie mamy informacji, żeby jej stan zdrowia był zły – dodała rzecznik prokuratury.

