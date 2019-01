Lalki Metoo – pluszaki dla małych dziewczynek

Lalki stanowią kultową zabawkę małych dziewczynek. Na rynku nieustannie pojawiają się nowe modele, które podobają się nie tylko dzieciom, ale także rodzicom. Z uwagi na bezpieczeństwo najmłodszych warto, aby lalka nie tylko urzekała urodą, ale niestanowi źródła potencjalnego niebezpieczeństwa. Istotny jest sposób oraz materiał z jakiego została wykonana. Lalki metoo bez wątpienia wyróżniają się na rynku a jednocześnie skradają serca kolejnych dziewczynek. Są nie tylko piękne, ale także w pełni bezpieczne. Jednocześnie mogą stanowić doskonałą formę spersonalizowanego prezentu.

Dlaczego warto wybrać lalkę metoo?

Lalka metoo w bardzo szybkim czasie zdobyła popularność na całym świecie. Doskonale wpisuje się w poczucie estetyki współczesnych dzieci oraz dorosłych. Stanowią doskonałą przyjaciółkę zabaw. Brak ostrych i twardych elementów umożliwia pełnie towarzysza w trakcie zasypiania oraz snu. Są przyjemne w dotyku, dlatego dziecko z ogromną przyjemnością będzie się w nie wtulało. Stanowią doskonałe dopełnienie przytulnego pokoju dziecięcego, nadając mu delikatności. Dodatkowo z uwagi na posiadaną przywieszkę jest łatwiejsza do zaaranżowania jej w pomieszczeniu oraz ułatwiony jest sposób przemieszczania lalki. Sprawdza się także jako ozdoba wózka spacerowego.

Lalka metoo stanowi płynne połączenie wizerunku dziecka z urokiem fascynujących zwierząt. Na głowie posiada wykończenie, które błyskawicznie przywołuje skojarzenie z ukochanymi przez dzieci zwierzętami. Dodaje jej to atrakcyjności oraz niebywałego uroku. Uszka lalki metoo stanowią miejsce do powierzania dziecięcych sekretów. Lalka metoo może towarzyszyć dziewczynce przez wiele lat i nieustannie cieszyć się pozycją ukochanej zabawki.

Lalki metoo – idealny prezent dla dziewczynki

Najbardziej trafionym prezentem dla małych dziewczynek są lalki, które potrafią zachwycić już od pierwszego wejrzenia. Lalki metoo mogą stanowić doskonały prezent z okazji narodzin, który będzie towarzyszył w zabawie przez najbliższe lata. Ogromną zaletą lalki metoo jest możliwość wyboru spośród szerokiego asortymentu barw oraz wielkości. Można ją dopasować pod posiadaną urodę dziewczynki oraz preferencje dotyczące ulubionego koloru. Na specjalne życzenie możliwe jest wyhaftowanie wskazanego napisu na sukience lalki. Najczęściej jest to imię obdarowanej dziewczynki a także data jej urodzenia. Lalka stanowi doskonały wskaźnik wzrostu dziecka. Już od urodzenia można wykonywać zdjęcia na których obok dziecka będzie znajdowała się lalka metoo. Cykliczne wykonywanie takich fotografii pozwala na ukazanie tempa wzrostu oraz rozwoju pociechy.

Dbałość o wykonanie

Lalki metoo wykonywane są z najwyższej jakości materiałów, które dopuszczone są do kontaktu z małymi dziećmi.Posiadają stosowne hologramy i spełniają najbardziej rygorystyczne normy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Każda lalka jest produktem, który posiada staranne zakończenie bez niechlujnie odstających nitek. Szwy są starannie wykonane, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia zabawki oraz powstanie źródła potencjalnego zagrożenia dla dziecka. Lalki metoo są bardzo łatwe do utrzymania w czystości. Dopuszczalne jest ich pranie na delikatnym programie, w temperaturze do 30 stopni. Jednocześnie materiały, z których zostały wykonane, nie są podatne na powstawanie głębszych i trudnych do usunięcia zabrudzeń.

Niska cena nie idzie w parze z jakością

Mając na uwadze bezpieczeństwo dziecka, warto pamiętać, aby przy zakupie lalki nie kierować się wyłącznie ceną. W ten sposób można nabyć lalkę pochodzącą z Chin, która nigdy w żaden sposób nie była skontrolowana pod kątem ewentualnego niebezpieczeństwa dla dziecka. Procesy produkcyjne opierają się na minimalizowaniu kosztów, dlatego z wysokim prawdopodobieństwem podróbka lalki metoo może być wykonana z najtańszych surowców, które mogą szkodzić dziecku a także przyczynić się do powstania silnej reakcji alergicznej. Jednocześnie tracą one na trwałości materiałów, dlatego w bardzo szybkim czasie mogą ulec zniszczeniu i rozczarować rozkochane w sobie dziecko.

