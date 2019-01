Jaki pierścionek zaręczynowy kupić?

Stając przed wyborem odpowiedniego pierścionka zaręczynowego, przytłoczyć nas może liczba dostępnych modeli, które oferowane są przez poszczególne salony jubilerskie. Jeżeli więc nie znamy dokładnych preferencji ukochanej osoby, możemy stanąć przed nie lada problemem, który rozwiązać będzie można dopiero po obejrzeniu wielu z dostępnych produktów oraz wybraniu kryteriów, którymi będziemy kierować się przy wyborze.

Przede wszystkim – powinniśmy zastanowić się, jakie kwoty pieniężne chcielibyśmy spożytkować na zakup pierścionka zaręczynowego. Decyzja w tym przedmiocie determinować będzie dalsze wybory, związane z wyborem konkretnego modelu mieszczącego się w ustalonych cenach. Wówczas to skupić uwagę będziemy musieli na wyborze odpowiednich kruszców oraz kamienia szlachetnego, który osadzony będzie w zakupionej przez nas biżuterii.

Ile przeciętnie wydaje się na pierścionek zaręczynowy?

Wielu mężczyzn zastanawia się, ile powinien kosztować pierścionek zaręczynowy. Nie ma w tym przedmiocie zgody, a panujące poglądy często pozostają w sprzeczności i wykluczają się. Wiele lat temu przyjęło się, że wartość pierścionka zaręczynowego powinna być nie mniejsza niż uzyskiwane przez mężczyznę miesięczne wynagrodzenie. Trendy te bardzo często rozwijane są poprzez wskazanie, że pierścionek powinien kosztować dwu- lub trzykrotność uzyskiwanego wynagrodzenia. Oczywiście nie są to sztywne wartości i nie powinniśmy się nimi bezwzględnie kierować. W przeciwnym wypadku – oferowane przez jubilerów pierścionki o cenie poniżej 1.500,00 zł nie miałyby racji bytu, ponieważ nie znajdowałyby grupy docelowej, która zainteresowana byłaby ich nabyciem. Warto pamiętać, że pierścionek zaręczynowy to przede wszystkim symbol i w takich kategoriach należy go traktować. Jeżeli więc uważamy za wystarczające, aby zakupiona biżuteria nie przekraczała opisywanych wyżej wartości, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przełamań panujące konwenanse i zakupić tańszy (a czasem także – droższy) pierścionek. Najbardziej istotne jest bowiem to, aby zakupiona biżuteria spodobała się i trafiła w gusta naszej wybranki. Przeczytaj także artykuł: Zaręczyny się w domu, czy w czasie wyjazdu?

Pierścionek zaręczynowy – klasyka czy ekstrawagancja?

Najbardziej tradycyjne modele pierścionków zaręczynowych wykonane są z żółtego złota, a w ich centralnej części osadzony jest diament (brylant). Takie modele od wielu już lat przodują w statystykach sprzedaży i cieszą się niesłabnącą popularnością. Jak pokazuje też doświadczenie, to właśnie o takich pierścionkach najczęściej marzą kobiety. Nie oznacza to jednak, aby pozostawały one jedynym dopuszczalnym wyborem. Coraz częściej mężczyźni decydują się na zakup pierścionków wykonanych np. z białego złota (ostatnio – także czarnego złota) lub wysadzanych innymi kamieniami szlachetnymi (np. tanzanitami, rubinami lub szmaragdami). Coraz więcej modeli nie jest też wysadzanych wyłącznie jednym kamieniem, a umieszczanych jest na nich większa ich ilość. Wybór odpowiedniego modelu zawsze należy jednak do mężczyzny zamierzającego się oświadczyć. Ten natomiast powinien mieć na uwadze także preferencje swojej partnerki.

