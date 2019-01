Jak wypełnić PIT za 2018? Rozliczamy PIT krok po kroku [FILM]

Polacy pokochali wypełnianie deklaracji podatkowych przez internet. W 2018 roku w ten sposób z urzędem skarbowym rozliczyło się już 56% podatników. Rozwiązanie zyskuje na popularności z każdym rokiem. Tym sposobem bez wychodzenia z domu, ponoszenia dodatkowych kosztów, w kilka minut można uzupełnić formularz i wysłać go do swojego urzędu skarbowego. E-deklaracje, bo tak nazywa się ten system, można znaleźć online lub pobrać odpowiedni program na dysk komputera. Jak krok po kroku rozliczyć się z fiskusem przez internet?

1. Znajdź program do wypełnienia PIT

Do wysłania urzędowi skarbowego gotowego zeznania podatkowego niezbędny jest program obsługujący e-deklaracje. Można pobrać go na komputer lub wypełnić deklarację online. Bez względu na to, którą opcję wybierzesz, przekonaj się, czy wybrany program zapewni bezpieczeństwo Twoim danym. Sprawdź, czy jest on zatwierdzony przez Ministerstwo Finansów i posiada rekomendację Instytutu Polskiej Księgowości. Powinien też działać w oparciu o certyfikat SSL, który zadba o poufność przesyłanych przez Ciebie informacji. Jednym z najbardziej popularnych programów jest Program PIT Pro 2018/2019 oferowany przez Podatnik.Info.

2. Skompletuj niezbędne dane

E-deklaracje wymagają dwóch grup informacji: danych autoryzacyjnych oraz informacji dotyczących kwot przychodów, pobranych zaliczek, jak i danych informujących np. o ulgach przysługujących podatnikowi.

Dane autoryzacyjne są niezbędne, by przesłać PIT przez internet. Są to informacje unikalne dla każdego z podatników, który dzięki nim nie potrzebuje już podpisu elektronicznego do internetowego rozliczenia. Do danych autoryzacyjnych zaliczamy: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL oraz kwotę przychodu z roku poprzedzającego ten, za który wypełniany jest PIT.

Druga grupa danych to wszelkie informacje, które np. otrzymamy na PIT-11, PIT-8C, dokumenty potwierdzające przysługiwanie ulg podatkowych, remanent oraz książka przychodów i rozchodów (w przypadku przedsiębiorców), dokument potwierdzający przychody (dla osób pracujących za granicą).

3. Wybierz sposób rozliczania

Dobór odpowiedniego formularza podatkowego będzie uzależniony od tego, w jaki sposób uzyskiwałeś przychody w poprzednim roku podatkowym. Jeśli Twoje źródło dochodów nie uległo zmianie od poprzedniego roku, dobierz ten sam rodzaj dokumentu, co ostatnio.

Jeżeli natomiast nie jesteś pewny, który formularz wybrać, z pomocą przyjdą e-deklaracje. Po wybraniu jednej z opcji program do wypełniania PIT zada Ci kilka pytań. Następnie na podstawie odpowiedzi dobierze odpowiedni druk dla Ciebie.

4. Rozlicz PIT z pomocą programu E-deklaracje

Wypełnienie formularza nie sprawi Ci żadnych kłopotów, jeśli postanowisz wykorzystać do tego program e-deklaracje. W zależności od Twoich preferencji możesz samodzielnie uzupełnić wszystkie informacje, odpowiedzieć na pytania zadane przez program lub przepisać dane z PIT-11, a na ich podstawie system wypełni Twój PIT-37. Bez względu na wybraną opcję, program pod koniec sprawdzi poprawność wpisanych danych i poinformuje Cię, jeśli któreś z nich będą wymagały korekty.

Na koniec system wyśle e-deklarację do Twojego urzędu skarbowego. Natychmiast otrzymasz informację, czy PIT został przyjęty przez urząd. Przy prawidłowo wypełnionym formularzu otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Będzie ono dla Ciebie gwarancją, że PIT dotarł do urzędu na czas.

>> Rozlicz PIT przez internet za pomocą Programu PIT Pro w 5 minut! <<<

Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący darmowy Program PIT Pro 2018/2019

Artykuł został opracowany przy współpracy ze specjalistą ds. finansów Beatą Michoń