Baby shower to naprawdę ekscytujące wydarzenie i dlatego tak ważne jest, aby było jak najbardziej wyjątkowe dla przyszłej mamy! W tym miejscu dzielimy się poradami na temat niezbędnych ozdób na baby shower które sprawią, że ta impreza będzie jeszcze bardziej niezapomniana.

Balony – dekoracyjne must have na baby shower

Balony we wszelkiej formie są świetną opcją jeśli chodzi o ozdoby na baby shower. Mamy do wyboru bardzo dużo ich wersji:

błyszczące balony foliowe

nietuzinkowe balony lateksowe

balony cyfry

klasyczne balony w różnych kształtach i kolorach

Możesz też użyć dwóch dużych okrągłych balonów po obu stronach stołu, aby stworzyć przepiękną dekorację, idealnie nadającą się do zawieszenia nad stołem! W tym celu polecamy skorzystać z helu do napełniania balonów, dzięki czemu cała dekoracja będzie jeszcze bardziej efektowna, a do tego skorzystanie ze specjalnej pompki do ich dmuchana w dużym stopniu pomoże zaoszczędzić czas!

Baby shower: jedzenie jako wystrój

Pięknie udekorowane ciasta, babeczki, pączki, francuskie makaroniki lub ciasteczka cukrowe są idealnym sposobem na to, by dodatkowo wykorzystać je jako dekoracje na baby shower – by zachwycić nie tylko przyszłą mamę, ale też wszystkich gości, którzy będą się nimi cieszyć się podczas imprezy. Pamiętaj, aby używać pater do ułożenia ciast i ciasteczek na różnych wysokościach, aby wzbudzić nimi jeszcze większe zainteresowanie. Dodatkowo użyj małych porcji i wybierz wielokolorowe pomysły na przekąski i dekoracje ciasteczek, takie jak świeże sezonowe owoce.

Kwiaty na baby shower

Kolorowe kwiaty upiększą każdą imprezę – nie może więc ich również zabraknąć na baby shower! Nie musisz wydawać połowy budżet na to, by się obkupić w kwiaciarni i stworzyć piękne aranżacje florystyczne. Wariacja jest kluczem do stworzenia profesjonalnie wyglądających aranżacji, dlatego wystarczy stworzyć od 4-5 różnych rodzajów kwiatów, a następnie wypełnić podstawę wazonu zielenią jako wypełniaczem, dodać kilka większych kwitów, kilka gałązek, oraz wstążek i innych ozdób, a efekt końcowy będzie na pewno zachwycający.

Tło do zdjęć

Zawsze dobrym pomysłem jest zorganizować specjalnie wyznaczone miejsce, w którym przyszła mama będzie sobie mogła robić zdjęcia z gośćmi. Najprostsza opcja to rozwiesić białe prześcieradło, a następnie ozdobić każdą z jego krawędzi z balonami lub kwiatami. Na stronie https://towarnafestyny.pl znajdziesz jeszcze więcej balonowych inspiracji – naprawdę warto z nich skorzystać i uczynić nadchodzącą imprezę baby shower jeszcze bardziej wyjątkową.

SPONSOROWANE