Czółenka na szpilce 2019 – seksowne i eleganckie buty na każdą okazję

W większości przypadków buty takie kojarzą się z wyjściem na imprezę, emanowaniem seksapilem, uwodzicielstwem i jednocześnie wyznacznikiem eleganckiego wyglądu. Jednak czółenka na szpilce to buty uniwersalne, które nadają się na każdą okazję. Sprawdzą się zarówno jako element stroju do pracy, na wesele czy wytworne przyjęcie.

Damskie czółenka – buty nie tylko na imprezę

Damskie czółenka na szpilce to buty, które zachwycają szeroką możliwością ich zastosowania. Mają charakter uniwersalny, co sprawia, że sprawdzą się niemal na każdą okazję. Przede wszystkim, kojarzą się one z eleganckim ubiorem do pracy, idealnie pasują do stylu tzw. bizneswoman, wprowadzają poczucie prestiżu, szyku i osiągniętego sukcesu. Jeżeli już mowa o robocie, są to wygodne buty do pracy.

Jednocześnie, czółenka na szpilce bardzo dobrze odnajdą się w połączeniu z kreacją na wesele, imprezę czy kolację w restauracji. Możliwości ich użycia są nieograniczone i to zapewne ten fakt sprawia, że są one tak cenione przez panie. Czółenka na szpilce stanowią symbol kobiecości, wysmuklają kostki i wydłużają nogi.

Czarne lakierowane czółenka czy czółenka skórzane?

Czółenka mogą występować pod różnymi postaciami wizualnymi. Najczęstszy wybór sprowadza się do sięgnięcia po model czarny i lakierowany lub skórzany. Obydwa rodzaje są eleganckie i seksowne. Czółenka lakierowane są jednak zdecydowanie bardziej wyzywające i odważne. O wiele lepiej pasują na okazje towarzyskie, w których kobieta pragnie poczuć się piękną i być obiektem kierowania męskiego wzroku.

To propozycja, która podniesie poziom poczucia pewności siebie i uwodzicielstwa na imprezach, weselach czy kolacji. Jednocześnie, można je z powodzeniem stosować w kontaktach służbowych. Czółenka w wersji skórzanej mają bardziej stonowany i neutralny charakter i choć wciąż nie odbierają kobiecie seksownego i eleganckiego wyglądu, nieco mniej pasują na imprezy podczas, których panie chcą czuć się wyjątkowo i uwodzicielsko. Idealnie sprawdzą się za to do pracy i uczestniczenia w kontaktach biznesowych.

Czy czółenka na szpilce są wygodne?

O tym, że czółenka są eleganckie i seksowne, nie trzeba przekonywać chyba żadnej pani. Wiele kobiet ma jednak wątpliwości dotyczące wygody użytkowania takiego obuwia. Czy szpilka nie zaburza komfortu chodzenia? Nie ulega wątpliwości, że poruszanie się w tego typu obuwiu wymaga pewnych umiejętności. Chodzić na szpilkach trzeba się po prostu nauczyć. Jednak nawet doświadczenie w użytkowaniu takich butów, może nie uchronić przed odczuwaniem bólu.

Są jednak sposoby, które ten problem wyeliminują i sprawią, że szpilki będą wygodne. Wybór obuwia z naturalną skórzaną wkładką, znacznie poprawi komfort jego użytkowania. Będzie ona bowiem pracowała razem ze stopą, dopasowując się do jej ułożenia. Z kolei wykonanie buta z naturalnej skóry gwarantuje, że stanie się ona bardziej miękka, elastyczna i pozwoli stopie odpocząć, a chodzenie nie będzie takie bolesne.

