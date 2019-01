Bukszpan – sadzenie i uprawa krok po kroku – poradnik praktyczny

Bukszpan to wiecznie zielony krzew liściasty, który będzie idealnym materiałem na obwódkę, ogrodową rzeźbę czy żywopłot. Nie jest trudny w uprawie, a możliwość samodzielnego nadania formy sprawia, że bukszpan ma szansę stać się wyjątkową dekoracją w przydomowym ogródku. Jakie są odmiany tego krzewu? Jak go sadzić? W tym artykule podpowiadamy też, jak przycinać i pielęgnować bukszpan kulisty na balkonie.

Odmiany bukszpanu

Najbardziej popularną odmianą jest bukszpan wiecznie zielony o zwartej, lekko kulistej formie. Bukszpan kulisty z powodzeniem można wykorzystać do stworzenia żywopłotu lub większych brył. Podobne zastosowanie znajdują odmiany Rotundifolia o okrągłych liściach i Angustifolia, którą wyróżnia podłużny kształt liści. Taką samą siłę wzrostu ma również gatunek Rotundifolia Aurea o eliptycznym, żółtym ulistnieniu.

Na niski żywopłot z bukszpanu lub obwódkę najlepiej sprawdzi się odmiana Blauer Heinz i Suffruticosa. Dobrym rozwiązaniem może być też odmiana Kraków, która tworzy większe krzewy o ciemnozielonych liściach.

Bukszpan – gdzie kupić sadzonki?

Bukszpan cieszy się dużą popularnością w naszym kraju, dlatego zakup sadzonki tej rośliny nie powinien nam sprawić wiele trudności. Sadzonki dostępne są w każdym sklepie ogrodniczym lub większości supermarketów. Koszt jednej sadzonki bukszpanu zaczyna się od 1,50 zł przy wysokości 10 cm i ponad 5 zł przy wysokości 25 cm. Podczas wyboru sadzonek istotne jest sprawdzenie, czy mają one zielone liści – inne odcienie listków mogą być oznaką ich złego przechowywania. Gałązki sadzonek bukszpanu muszą być też zdrowe i dobrze ulistnione.

Odpowiednie stanowisko

Bukszpan jest odporną rośliną, dlatego nie ma zbyt wielu wymagań co do stanowiska uprawy. Może rosnąć w cieniu lub słońcu, przy czym najlepszym wyborem będzie druga opcja. Ziemia do bukszpanu nie może być ani podmokła, ani zbyt kwaśna. Przed włożeniem sadzonki do gruntu zaleca się wymieszanie gleby z kompostem, który wzbogaci ją o niezbędne składniki pokarmowe. Warto też zachować odpowiednią odległość między krzewami – minimalnie 20 cm.

Sadzenie bukszpanu

Na początku należy wykopać dół o takiej głębokości, aby zmieścił się w niej system korzeniowy bukszpanu. W przygotowanym wgłębieniu umieszczamy sadzonkę, po czym zasypujemy ją ziemią. Glebę wokół sadzonki warto też ugnieść. Ostatnim krokiem jest obfite podlanie bukszpanu – tym sposobem przyspieszymy proces ukorzeniania się rośliny. Atutem krzewu liściastego jest to, że sadzenie bukszpanu może odbywać się przez cały roku. Wyjątkiem jest okres zimowy i mroźna jesień, gdyż niskie temperatury jedynie zaszkodzą posadzonej roślinie.

Bukszpan na balkonie

Krzew liściasty będzie idealnym materiałem nie tylko na żywopłot z bukszpanu, ale również do uprawy w doniczce. W tym przypadku wymaga jednak więcej troski. W sezonie letnim bukszpan na balkonie powinien codziennie być zasilany wodą. Roślina musi być też systematycznie zraszana. Zabieg ten ma na celu usunięcie pyłu, który osadza się na liściach. Jest to istotne szczególnie, gdy nasz bukszpan znajduje się na zadaszonym balkonie. W zimie gleba pod bukszpanem również powinna być wilgotna. Od kwietnia do sierpnia należy też regularnie zasilać bukszpan kulisty przy wykorzystaniu płynnego nawozu do tego typu roślin.

Uprawa bukszpanu – przycinanie

Zalecane jest przycinanie bukszpanu kulistego dwa razy w ciągu roku. Niemniej jednak częstsze strzyżenie krzewu liściastego może doprowadzić do szybszego zagęszczenia się rośliny. W związku z tym młody żywopłot z bukszpanu warto jest formować trzy razy w sezonie – roślinę przycinamy o 1/3 długości. Starsze okazy wystarczy przycinać raz na rok (lipiec-sierpień).

Bukszpan posiada miękkie pędy, dlatego bez problemu można go strzyc nożycami ręcznymi. Jeśli żywopłot z bukszpanu osiągnął duże rozmiary, wtedy możemy wykorzystać nożyce elektryczne. W celu stworzenia rzeźby bukszpanowej warto zastosować narzędzia o krótkich ostrzach, które wyglądem przypominają nożyce do strzyżenia owiec.

