Bezpieczna podróż na ferie. Sprawdź autokar online

Numer rejestracyjny autokaru – to wszystko co musisz znać, by upewnić się, że Twoje dziecko bezpiecznie rozpocznie podróż na zimowy wypoczynek.

Uczniowie z województwa dolnośląskiego od poniedziałku zaczynają zimowy wypoczynek. Udane ferie to przede wszystkim bezpieczne ferie. Pierwszy krok – bezpieczny autobus.

Na jeden klik

– Bezpieczny autobus to jedna z najbardziej popularnych e-usług. Nic dziwnego. Dzięki niej w kilka chwil sprawdzimy, czy autokar – w którym nasze dziecko jedzie na ferie – powinien ruszać w trasę – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – To co musimy wiedzieć, to znać numer rejestracyjny autokaru. To wystarczy, by dotrzeć do informacji o jego badaniach technicznych, czy ubezpieczeniu OC. I to wszystko online – dodaje.

Jak to działa?

O numer rejestracyjny autokaru możesz poprosić organizatora z wyprzedzeniem. Możesz też skorzystać z naszej e-usługi tuż przed wyjazdem. Jak to zrobić?

Krok 1: Wejdź na stronę www.bezpiecznyautobus.gov.pl.

Krok 2: Wpisz numer rejestracyjny autobusu i kliknij Sprawdź autobus.

Informacje, których szukasz, wyświetlą się od razu. Nic za to nie zapłacisz.

Czego dowiesz się korzystając z naszej e-usługi? Sprawdzisz:

czy autokar ma ważne obowiązkowe badanie techniczne,

czy autokar ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

czy nie jest wyrejestrowany lub kradziony,

dane techniczne autobusu, np. liczbę miejsc,

stany licznika z badań technicznych (informacje o stanie licznika są gromadzone w bazie od 2014 r.).

– To pewne dane. Pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów, czyli rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji. W usłudze udostępniamy dane pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Dzięki niej można sprawdzić każdy pojazd, który jest przeznaczony do przewozu większej grupy osób, czyli nie tylko autobus, ale i autokar lub bus – tłumaczy minister Marek Zagórski.

Wydział Komunikacji Ministerstwo Cyfryzacji