Awaryjne otwieranie mieszkań i samochodów dla bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich

Mieszkanie to bezpieczny azyl, miejsce, w którym każdy chce się czuć komfortowo. Niejednokrotnie jedyną barierą dzielącą świat zewnętrzny od mieszkania są drzwi wejściowe i umieszczony w nich zamek. Klucze do drzwi są więc elementem, którego zagubienie powoduje duże problemy, a remedium na nie stanowi awaryjne otwieranie mieszkań.

Niezawodne działanie zamka w drzwiach wejściowych jest gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców, dlatego firmy świadczące usługi ślusarskie działają zwykle przez całą dobę. Dzięki temu są do dyspozycji swoich klientów zarówno w dzień, jak i w nocy.

Awaryjne otwieranie samochodów i mieszkań to sztuka wymagająca precyzji i wyczucia, dlatego wykonują ją jedynie osoby posiadające dużą dozę cierpliwości i opanowania. Usługa ta polega na takim otworzeniu zamka, które nie spowoduje uszkodzeń w jego strukturach. Ślusarz wykonujący awaryjne otwieranie mieszkań ma za zadanie nie tylko otworzyć drzwi bez uszkodzenia mechanizmu zamka, ale również ocenić, czy zamek ten działa prawidłowo. W wielu przypadkach konieczna jest wymiana zamka w drzwiach, a czynność tę ślusarz wykonuje zwykle na miejscu.

Co więcej, korzystając z usług profesjonalnej firmy wykonującej usługi ślusarskie można się spodziewać, że osoba próbująca się dostać do mieszkania lub samochodu zostanie poproszona o wylegitymowanie się. Niejeden ślusarz posiada legitymację policyjną, która uprawnia go do sprawdzenia tożsamości klienta i wezwania policji w przypadku stwierdzenia niezgodności.

Kiedy będzie przydatna wymiana zamka w drzwiach?

Zamek w drzwiach musi działać bez zarzutu. Jeżeli uszkodzony zostanie któryś z elementów tego delikatnego mechanizmu może się okazać, że naprawa będzie nieopłacalna lub niemożliwa. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest wymiana zamka w drzwiach. Warto, aby wymiany tej dokonał doświadczony ślusarz, który wie dokładnie jak wykonać montaż zamka w drzwiach. Wymiana będzie konieczna również w przypadku, kiedy nastąpiło włamanie do mieszkania.

Specjalistyczne firmy takie jak pogotowie zamkowe Warszawa oferują swoim klientom nie tylko awaryjne otwieranie mieszkań, ale również awaryjne otwieranie samochodów. Skorzystanie z tej usługi jest bezpieczniejszą opcją niż wybijanie szyby lub samodzielne próby otworzenia samochodu, które mogą się skończyć nieodwracalnymi uszkodzeniami.

