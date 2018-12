Szukasz funkcjonalnej i solidnie wykonanej zastawy bufetowej? Jeśli chcemy aby służyła nam ona przez długie lata powinna charakteryzować się odpowiednimi cechami. Sprawdź jakich elementów wyposażenia bufetu nie może zabraknąć w Twojej gastronomii!

Jeśli masz już półmiski, szczypce, dzbanki to teraz czas na kolejne akcesoria. Właściciel każdej gastronomii powinien zaopatrzyć się też w inne narzędzia, które ułatwią codzienne funkcjonowanie restauracji czy hotelu. O czym nie można zapomnieć? Na co zwrócić uwagę wybierając kolejny przyrząd? Odpowiedz na te pytania znajdziesz w naszym artykule- “Wybieramy profesjonalne wyposażenie do bufetu – poradnik”.

Praktyczny termos stołowy

Praktyczny termos stołowy jest niezbędny elementem bufetu śniadaniowego, stołu konferencyjnego, jadalni hotelowej lub innych ośrodków wypoczynkowych. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Za pomocą przycisku lub pompki sprawnie można przygotować ulubioną kawę czy herbatę. Najlepiej wybierać modele, które wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Materiał ten jest bezpieczny dla zdrowia i świetnie izoluje ciepło. Warto także zwrócić uwagę na pojemność i wymiary termosu. Na rynku są dostępne modele, które są w stanie pomieścić nawet ponad dwa litry napojów. Nie bez znaczenie ma również kształt termosu. Może on przypominać klasyczny dzbanek lub tradycyjny wycieczkowy termos.

Nowoczesny warnik do wody

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia bufetu jest nowoczesny warnik do wody. Nie powinno go zabraknąć w żadnej gastronomii. Dzięki niemu można szybko zagotować lub podgrzać wodę i utrzymać jej temperaturę na odpowiednim poziomie. Przed zakupem warnika warto zwrócić uwagę na jego parametry. Szczególnie ważna będzie pojemność, która w zależności od modelu waha się od 6 do 20 litrów. Równie istotna będzie moc urządzenia. Im wyższa tym woda szybciej się zagotuje. Do wyboru mamy warniki, których moc wynosi od 900 do nawet 2500 W. Codzienne przygotowywanie kaw, herbat i innych napojów z pewnością ułatwi nam także termostat za pomocą, którego można regulować zakres temperatury. Standardowo zakres ten wynosi od 30 do 100 stopni Celsjusza.

Profesjonalny dozownik do płatków śniadaniowych

Wybierając profesjonalny dozownik do płatków śniadaniowych zwróć uwagę na jego pojemność, rozmiary, materiał obudowy (najlepiej, aby był ze stali nierdzewnej) i materiał naczynia (zazwyczaj jest to poliwęglan). Prawidłowe narzędzie tego typu powinno posiadać niezawodny system spustowy, dzięki któremu możliwe jest odmierzenie konkretnej ilości płatków bez niepotrzebnego kruszenia. Dozownik musi także posiadać szczelną pokrywę, która jest gwarancją zachowania świeżości produktów.

W skład profesjonalnie wyposażonego bufetu powinien wchodzić termos stołowy, warnik do wody oraz dozownik do płatków śniadaniowych. Są to długofalowe inwestycje, które zaprocentują zadowolonymi klientami.

Artykuł powstał przy współpracy z https://iguanasklep.pl/