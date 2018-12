Wrocław – koniecznie zobacz

Wrocław jako spore miasto z ogromną ilością zabytków oraz perełek architektury zadziwia bardzo wiele osób. Zwiedzenie tego miasta w jeden dzień jest niemożliwe. Nawet sami jego mieszkańcy, nie widzieli najciekawszych miejsc. Warto przed wyjazdem do Wrocławia ustalić co chce się najbardziej zobaczyć, wtedy wycieczka będzie łatwiejsza. Piękne miejsca już od samego dworca przyciągają wzrok turystów, więc zdarza się nagła zmiana planów.

Wystarczy podejść

Jest bardzo wiele obiektów w tym pięknym mieście, które można zobaczyć wychodząc tylko z domu do sklepu. Dla potencjalnego turysty są one pierwszym co zobaczy. Najbardziej zdumiewającym obiektem jest Iglica znajdująca się przy Hali Stulecia. Mierzy ona 96 metrów i 30 centymetrów wysokości, waży aż 44 tony. Oparta jest ona na trójnogu, który symbolizuje jedność narodową, czyli sojusz robotników, chłopów i inteligencji pracującej. W dodatku wcześniej była wyższa, jednak lustrzana konstrukcja, która była na jej szczycie się rozpadła. W 1982 roku jeden z działaczy Solidarności, powiesił na szczycie Iglicy flagę „Solidarności Walczącej”, a w 2012 roku para spadochroniarzy skoczyła z Iglicy. Jej piękna, prosta konstrukcja przyciąga turystów, którzy robią sobie pod nią zdjęcia.

Przechodzień

Bardzo ciekawym pomnikiem we Wrocławiu jest Pomnik Anonimowego Przechodnia. Są to postacie, które „wychodzą” spod chodnika. Wyglądają bardzo realistycznie. Bohaterowie przedstawieni są w ubraniach z lat 70-tych. Inspiracją dla twórcy pomnika była instalacja Jerzego Kaliny o tytule „Przejście”. Pomnik ten wzbudza spore zainteresowanie kiedy widzi się go po raz pierwszy. Jest to konstrukcja, której nie można spotkać w innych miastach. To samo dotyczy krasnali, czyli małych pomników przedstawiających krasnale, które są rozmieszczone po całym mieście. Dla osoby, która pierwszy raz znajduje się we Wrocławiu może być zaskoczeniem jak wiele ich się tam znajduje. W centrum miasta można spotkać je praktycznie wszędzie, w dodatku każdy różni się wyglądem od poprzedniego, stojąc w innej pozycji.

Ostrów Tumski

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się też Ostrów Tumski. Jest to najstarsza część Wrocławia, dzisiaj popularna wśród zakochanych i osób uwielbiających spacery. Najstarszą budowlą jest późnoromański kościół pw. Świętego Idziego, pochodzi z XIII wieku. Zobaczyć można też katedrę pw. Jana Chrzciciela zbudowaną w stylu gotyckim oraz XIII-wieczna Kolegiatę Świętego Krzyża. Jednak najbardziej popularną częścią jest ta łącząca Ostrów Tumski i Wyspę Piaskową. Mowa tutaj o Moście Tumskim, gdzie kilkunastu lat zakochane pary wyznają sobie miłość. Na znak wiecznej, nieskończonej miłości wieszają na moście kłódki. Zapisują na nich swoje inicjały i serce. Jest to miejsce spotkań wielu par, które zazwyczaj jest kontynuowane spacerem po samym Ostrowie. Warto odwiedzić tę część Wrocławia ze względu na sporą ilość zabytków oraz ten bardzo ciekawy most. W innych miastach Polski, również zaczęto wieszać kłódki na mostach na znak miłości, więc ten most zdecydowanie to zapoczątkował.

To tylko nieduża część tego co skrywa Wrocław. Warto odwiedzić Wrocław i poznać jego tajemnice, niebywałe historie. Chcąc odwiedzić Wrocław, warto wynająć tanie apartamenty we Wrocławiu. Apartamenty umożliwiają swobodne zwiedzanie Wrocławia. Ich atutem jest swoboda, dostęp do kuchni i innych udogodnień, których nie znajdziecie w hotelu.

