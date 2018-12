Urządzenia na plac zabaw, które dzieci kochają!

Bezpiecznie i nowocześnie

Plac zabaw z założenia jest przestrzenią przeznaczoną do samodzielnej zabawy dzieci w różnym wieku (tak, ławki na placach zabawa są dla nas, rodzice!). Aby nawet maluchy mogły w pełni korzystać z tej wyjątkowej przestrzeni – powinna ona być odpowiednio zaprojektowana i wyposażona. Ważne będą zarówno jakość sprzętów oraz podłoża (amortyzującego ewentualne upadki) i ich różnorodność (urządzenia dopasowane do różnych potrzeb dzieci w różnym wieku), jak i rozmieszczenie (zabawa na jednym urządzeniach nie powinna kolidować z zabawą na innych). Zastosowanie nowoczesnych, bezpiecznych materiałów (odpornych na zmienne warunki atmosferyczne i akty wandalizmu) – zagwarantuje długoletnie i bezproblemowe korzystanie z poszczególnych urządzeń i sprzętów.

Zestawy i poszczególne urządzenia na placach zabaw mogą być w dowolnej kolorystyce, choć najczęściej stawia się na drewnianą lub stalową bazę oraz 3-4 mocniejsze akcenty kolorystyczne (np. czerwony, żółty, zielony i niebieski).

Podstawowe urządzenia na placu zabaw

Plac zabaw nie musi być bardzo rozbudowany, by być idealnym miejscem do ciekawej zabawy. Oczywiście im więcej różnorodnych urządzeń i sprzętów będzie do dyspozycji małych i dużych dzieci – tym lepiej! Można jednak wymienić kilka takich, których na placu zabaw zabraknąć na pewno nie powinno.

Piaskownice

To miejsce do zabawy bez żadnych ograniczeń wiekowych. W piasku lubią się bawić maluchy, które jeszcze nie potrafią chodzić, jak i te, które sztukę chodzenia i biegania opanowały do perfekcji (dzieci poniżej 3. roku życia powinny z piaskownicy korzystać pod opieką dorosłych, by zabawa piaskiem nie przerodziła się… w konsumpcję piasku).

Zabawa w piaskownicy to doskonałe ćwiczenie z zakresu małej motoryki, pobudzające receptory dotyku i pozwalające trenować cierpliwość oraz opanowywać podstawowe zasady fizyki. Ponadto w piaskownicy można popracować nad rozwojem społecznym, nauczyć się zawierania kompromisów i przekonać się, że wzajemne pożyczanie sobie foremek przyniesie nam więcej korzyści, niż bawienie się samemu. Dzięki dziecięcej wyobraźni zwykła piaskownica może stać się niezwykłą ciastkarnią lub sklepem, miasteczkiem z górującym nad nim zamkiem lub drogą szybkiego ruchu, po której poruszają się piaskarki…

Huśtawki i bujaki

Pamiętamy z dzieciństwa to niesamowite uczucie, gdy huśtaliśmy się wyżej i wyżej? Zdecydowana większość dzieci uwielbia się huśtać! Cieszy je prędkość oraz fakt, że to one kontrolują wysokość i tempo wznoszenia się i opadania. Ponadto huśtanie to prawdziwy trening dla układu nerwowego i ośrodka równowagi, ćwiczenie koordynacji ruchowej i panowania nad własnym ciałem.

Współczesne huśtawki i bujaki w niczym nie przypominają piszczących i chwiejących się, odrapanych konstrukcji. Nowoczesne huśtawki są miłe dla oka i ucha, bezpieczne i dopasowane są do potrzeb zarówno małych dzieci (posiadające podparcie z tyłu i zabezpieczenie z przodu), jak i starszaków (zawieszone na odpowiedniej wysokości, pozwalającej na swobodną naukę wprawiania huśtawki w ruch). Fantazyjne kształty bujaków gwarantują… jazdę bez trzymanki (choć, dla bezpieczeństwa trzymać się bezwzględnie należy) – dzieci mogą pobujać się m.in. na rozmaitych zwierzątkach, ale również wsiąść na rower, czy motor.

Równoważnie i inne elementy zestawów sprawnościowych

Rozmaite urządzenia wchodzące w skład zestawów sprawnościowych pozwalają młodszym i starszym dzieciom na rozwijanie dużej motoryki. Równoważnie, ścianki wspinaczkowe, drabinki… – to sprzęty, dzięki którym dzieci mogą zażywać zdrowej porcji ruchu w maksymalnie atrakcyjnej dla siebie formie. Maluchy i starszaki lubią wyzwania – zarówno te, które stawiają sobie sami (pokonywanie kolejnych przeszkód ogromnie je cieszy!), jak i te, które rzucają im ich rówieśnicy. Rywalizacja to sztuka, której również trzeba się nauczyć! No i umówmy się… próby przejścia po równoważni są po prostu świetną zabawą.

Domki zabawowe

Tych również nie powinno zabraknąć na placu zabaw. Mogą być mniejsze lub większe, mniej lub bardziej zabudowane, ustawione na podłożu lub podwyższone (dostęp po schodkach lub drabince)… Takie domki będą stanowiły doskonałą bazę do wielu różnych zabaw, a dzięki dziecięcej wyobraźni – bez problemu pełniły role zamków, sklepików, twierdz obronnych, czy wież widokowych. Zadaszone domki będą również doskonałym schronieniem podczas upalnych letnich dni.

Nowatorskie propozycje dla najmłodszych

Hitem ostatnich kilku sezonów są trampoliny. Szczęśliwi posiadacze przydomowych ogródków mogą mniejszą lub większą trampolinę zainstalować koło domu, a co z resztą? Producenci placów zabaw postanowili wyjść naprzeciw dziecięcej potrzebie skakania i skonstruowali trampoliny ziemne, które znajdują zastosowanie na ogólnodostępnych placach zabaw.

Wysoka jakość i wytrzymałość materiałów, odporność na warunki atmosferyczne, akty wandalizmu oraz intensywne eksploatowanie to podstawowe cechy tej kategorii produktów. Trampoliny dostępne są w podstawowej wersji (pojedyncze trampoliny kwadratowe, prostokątne lub okrągłe) oraz w wersji modułowej (można tworzyć całe ścieżki do przeskakiwania z elementu na element). Ogromną zaletą trampolin jest możliwość korzystania z nich przez dzieci w różnym wieku, a bezproblemowe wchodzenie i schodzenie (montowane są na poziomie podłoża wokół) ułatwia zabawę również dzieciom z niepełnosprawnościami.

Artykuł powstał we współpracy z Activeline, producentowi niezwykłych placów zabaw dla dzieci.