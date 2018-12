Szukasz pracy? Dowiedz się, na co zwracają uwagę pracodawcy

Szukanie pracy jest zazwyczaj czynnością, za którą większość z nas nie przepada – trzeba przejść przez setki nieinteresujących nas ogłoszeń, rozesłać nasze CV wszędzie gdzie chcemy się dostać, a później czekać na jakąkolwiek odpowiedź ze strony naszego przyszłego pracodawcy. Odpowiedź, która niestety nie zawsze może być taka, jaką byśmy chcieli. Czy możemy w jakikolwiek sposób sprawić, aby nasze szanse na zatrudnienie wzrosły?

Jak zacząć szukać pracy?

Pierwszym krokiem do znalezienia nowej pracy, jest samo zaczęcie szukania jej. Sprawa dość oczywista, ale jak się okazuje, nawet sam sposób, w który szukamy ofert może wpłynąć na to kiedy i jaką pracę znajdziemy.

Poszukiwania najlepiej zacząć od różnych stron z ogłoszeniami – od uniwersalnego Olx, przez bardziej “specjalistyczne” portale jak Jobsora czy Pracuj. Bardzo często bywa tak, że na tych drugich serwisach znaleźć można bardziej “poważne” oferty – te na wyższe stanowiska w większych firmach.

Podczas poszukiwania interesujących nas ofert bardzo ważne jest również, aby szukać bezpośrednio na stronach pracodawców, u których chcielibyśmy zostać zatrudnieni. Wiele korporacji (chociaż nawet i mniejszych firm) zamieszcza ogłoszenia o pracę jedynie na swoich witrynach, co zapewne pomaga im ograniczyć liczbę „przypadkowych” ludzi wysyłających CV wszędzie, gdzie tylko się da.

Czego chcą od nas pracodawcy?

Jeśli znajdziemy już interesującą nas ofertę, warto bardzo dokładnie ją przestudiować. Oprócz standardowego opisu stanowiska oraz informacji o tym, co firma jest w stanie nam zaoferować, znajdzie się tam zapewne lista rzeczy, których przyszły pracodawca od nas wymaga.

Bardzo często zamieszczone są tam między innymi wymagania dotyczące znajomości używanych w pracy programów, języków czy po prostu różnych umiejętności (takich jak chociażby łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi, czy pracy w zespole). Czasami jednak warto dowiedzieć się trochę więcej.

Co jednak, jeśli takich informacji w ogłoszeniu nie znajdziemy? W takim przypadku nie pozostaje nam nic innego, jak próba znalezienia ich na inne sposoby. Bardzo dobrym krokiem jest dokładna analiza chociażby oferty danej firmy – z niej wywnioskować możemy na jakim oprogramowaniu się w niej pracuje, jaką wiedzę powinniśmy posiadać, lub czy powinniśmy potrafić pracować w grupie.

Jeśli niestety nie uda nam się znaleźć tego, czego szukamy, pozostaje nam się opierać o rzeczy, których od pracownika wymaga każdy pracodawca. Są to takie cechy jak komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, bezkonfliktowość, opanowanie oraz profesjonalizm – to tylko kilka rzeczy, które mile widziane są praktycznie na każdym stanowisku. Dołóżmy do tego cechy wynikające z typu pracy (wytrzymałość fizyczna na budowie czy obsługa komputera w biurze), a możemy liczyć na to, że nasza kandydatura będzie wyglądała zdecydowanie lepiej.

Czego nie chcą od nas pracodawcy?

Tak jak my mamy pewne wymagania od naszych przyszłych pracodawców, tak i oni mają je wobec nas – istnieją bowiem rzeczy, które nawet pomimo masy zalet, potrafią przekreślić nasze szanse na otrzymanie interesującej nas posady. Oprócz tak oczywistych rzeczy jak brak kultury osobistej, problemy z higieną, czy po prostu zły charakter, pracodawca może odrzucić naszą kandydaturę przez zupełnie inne rzeczy.

Czym najłatwiej zepsuć sobie szanse na znalezienie dobrej pracy? Niestety, ale naszą historią. Jeśli w przeszłości ciągle zmienialiśmy miejsce zatrudnienia, to nasz przyszły pracodawca może się tym po prostu przestraszyć. Kolejną niechcianą informacją jest również ewentualna karalność – jeśli dotyczy to małych przewinień, to może nie będzie miało to wielkiego wpływu, ale jeśli sprawa dotyczy jakiegoś poważniejszego przestępstwa, musimy liczyć się z tym, że nasza kandydatura zostanie odrzucona.

Bardzo duży, negatywny wpływ na decyzję pracodawcy będzie miał również fakt o zwolnieniu dyscyplinarnym. Inne rodzaje zwolnień nie są czymś, czego wszyscy starają się unikać, ale niestety “dyscyplinarki” już tak. Szczegółowe informacje na temat tego rodzaju zwolnienia znajdziesz w tekście: „ Zwolnienie dyscyplinarne: kodeks pracy ”.

Podsumowanie

Nawet jeśli szukamy pracy tymczasowej, albo aplikujemy na nasze stanowisko marzeń, zawsze warto (a nawet i trzeba) przynajmniej wiedzieć, czego oczekuje od nas nasz przyszły pracodawca. Bardzo często aby się o tym dowiedzieć wystarczy po prostu przeczytać ogłoszenie – nawet jeśli to nie da nam odpowiedzi, wystarczy chwilę pogłówkować, lub poszukać, a dowiemy się wszystkiego, co jest nam potrzebne.

Informacje te może nie wyglądają jak coś ważnego, ale dzięki nim możemy zyskać wiele w oczach pracodawców, wkładając w to stosunkowo niewiele pracy.

SPONSOROWANE