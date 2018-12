Kolka u niemowlaka to dość powszechne zjawisko. Dla większości rodziców to ciężkie chwile i wydawać by się mogło, że są w tych sytuacjach bezradni. Na szczęście my wiemy jak można przynieść dziecku ulgę. Chcesz poznać sprawdzone sposoby na kolkę u niemowlaka? Koniecznie sprawdź nasze porady.

Co to jest kolka niemowlęca?

Jeśli chcemy skutecznie poradzić sobie z jakimś problemem musimy najpierw go dokładnie poznać i przeanalizować. Tak samo jest w tym przypadku. Chcąc pomóc swojemu dziecku najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie co to jest kolka niemowlęca. Najprościej mówiąc jest to zaburzenie, które powoduje nagromadzenie się gazów w jelitach i ból brzucha. Jej przyczyną jest najprawdopodobniej niedojrzały przewód pokarmowy malucha oraz zmiana flory jelitowej. Oznaką kolki jest płacz, który występuje bez przyczyny, a rodzicom trudno jest go ukoić. Niestety kolka występuje u ok 20% niemowląt. Jej pierwsze oznaki pojawiają się mniej więcej w drugim tygodniu życia i mogą trwać do końca 3 a nawet 5 miesiąca. Dobrą informacją dla rodziców jest to, że kolka nie jest poważną chorobą i minie do końca wspomnianego 5 miesiąca.

Szumiące misie dla dziecka

Przez wiele lat próbowano różnych sposobów na złagodzenie objawów kolki. Dziś na podstawie profesjonalnej wiedzy medycznej oraz posiłkując się licznymi doświadczeniami rodziców, możemy przedstawić Wam kilka sprawdzonych pomysłów na kolkę. Nie wszystkie one będą pomocne dla każdego dziecka, dlatego warto wypróbować chociaż część z nich i znaleźć najodpowiedniejszą dla swojego maluszka.

Ukojenie może przynieść także przytulanie oraz masowanie brzuszka. Dzięki tuleniu, dziecko czuje się bezpieczniej, a dodatkowo, lekki ucisk na brzuch podczas przytulania pomoże usunąć nadmiar gazów. Podobnie jest z masowaniem, przy czym należy pamiętać, że najefektywniejsze jest wtedy, gdy wykonywane jest zgodnie ze wskazówkami zegara.

Ostatnio bardzo modnym sposobem na kolkę stały się szumiące misie dla dziecka. Ich największą zaletą jest to, że emitują szum krwi mamy, który maluch słyszał jak był w jej łonie. Pozwala to maluchowi się uspokoić a tym samym złagodzić płacz. Jeśli zatem zdecydujemy się na zakup takiej zabawki to warto pamiętać, że powinna być ona ustawiona na jak najcichszym poziomie i odpowiednio oddalona od dziecka. Nie może być ustawiona tuż przy jego główce.

Kolka to trudne przeżycie zarówno dla niemowlaka, jak i dla jego rodziców. Jak już wspominaliśmy, pocieszające jest to, że minie przed końcem piątego miesiąca życia dziecka. Do tego czasu należy uzbroić się w cierpliwość i stosować zaproponowane przez nas sposoby, dzięki którym ból i płacz na pewno zdecydowanie się ograniczy.

