Sprawdź jakie rodzaje noży są najczęściej używane przez tapicerów

Odpowiedni nóż to niezbędne narzędzie każdego tapicera. Cięcia powinny być szybkie, precyzyjne i bezpieczne. Ale jaki nóż spełni te wszystkie wymogi? Zapoznaj się z naszym artykułem i sprawdź jakie nóż będzie najlepszym wyborem do pracowni tapicerskiej.

Przecinanie tkanin, cięcie taśmy, arkuszy, wykładzin i innych materiałów to codzienne czynności, wykonywane przez producentów mebli. Ich codziennej pracy towarzyszą profesjonalne narzędzia, do których można zaliczyć noże. Ich różne rodzaje przeznaczone są do innych materiałów oraz czynności.

Nóż z ostrzem trapezowym

Szukasz wielofunkcyjnego narzędzia do cięcia? Nóż z ostrzem trapezowym na pewno ułatwi Ci niejedną pracę. Jest bardzo wygodny w użyciu i bez obaw można nosić go w kieszeni. Posiada dwustronne ostrze, którego kształt przypomina trapez. Ciekawe w tym modelu jest to, że gdy jego ostrze stępi się z jednej strony to wystarczy go wyjąć, obrócić i śmiało można kontynuować pracę. Ponadto przy tego rodzaju nożach można, za pomocą pokrętła, przycisku lub suwaka, schować ostrze do obudowy. Narzędzie to zazwyczaj posiada plastikową obudowę, jednak istnieją także modele, których okładzina antypoślizgowa jest wykonana z gumy lub innych tworzyw. Na rynku są dostępne także noże ze stalowym i aluminiowym korpusem. Dodatkowo noże te posiada miejsce na zapasowe ostrza, które mogą być uniwersalne lub przeznaczone do specjalnych materiałów np. do wykładzin lub płyt gipsowo-kartonowych. Dobrą wiadomością dla pewnej części majsterkowiczów jest to, że noże występują także w wersji dla osób leworęcznych.

Nóż z ostrzem łamanym

Nóż z ostrzem łamanym to bardzo ciekawe narzędzie. Kilkucentymetrowy odcinek stali jest podzielony na 7, 9 lub 12 segmentów, między którymi znajdują się rowki. Dzięki nim, gdy ostrze się stępi, z łatwością można go złamać i wysunąć kolejne. Nowe ostrze wysuwa się za pomocą pokrętła lub suwaka. Posiada on blokadę, dlatego mamy pewność, że nie cofnie się podczas cięcia. Dodatkowo możemy regulować zakres wysunięcia ostrza. W zależności od wykonywanej pracy może być ono np. bardzo krótkie lub długie. Przy zakupie noża warto od razu zaopatrzyć się w zapasowe ostrza. Do wyboru mamy te: o podwyższonej możliwości przecinania, uniwersalne, bezsegmentowe o podwójnej liczbie segmentów i jeszcze kilka innych. Dobrze także wiedzieć, że ostrza mogą mieć różną szerokość – standardowo jest to 9, 18 i 25 milimetrów.

Nóż to jedno z najmniejszych narzędzi tapicerskich, którego obecność jest obowiązkowa podczas tworzenia mebli. Warto wybierać droższe model, gdyż posłużą nam one z pewnością dłużej niż te za kilka złotych.

