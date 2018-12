Sprawdź jak zamontować drzwi wewnętrzne z ościeżnicą

Montaż drzwi wewnętrznych tylko pozornie wydaje się być skomplikowaną czynnością. Sam tak naprawdę jesteś w stanie tego dokonać, bez wsparcia ekipy pomocniczej. Jak się do tego zabrać i jakie akcesoria wybrać? Jak zamontować drzwi wewnętrzne z ościeżnicą? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziesz w naszym poradniku, który rozwieje wszelkie wątpliwości na temat stopnia trudności samodzielnego montażu drzwi. Jednak przed przystąpieniem do prac montażowych, konieczne sporządź wymiary ościeżnic oraz skrzydła drzwi, a potem? Do dzieła!

Jak zamontować drzwi?

Zanim przystąpisz do właściwego działania i po raz pierwszy, ale nie ostatni zadasz sobie pytanie jak zamontować drzwi upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne akcesoria do montażu drzwi. Bez nich prawdopodobnie ciężko będzie ci dokonać montażu, a wizyta w sklepie budowlanym okaże się nieunikniona. Do montażu drzwi potrzebne ci będą między innymi: ościeżnica, pianka montażowa, drewniane kliny, kołki rozporowe/kotwy montażowe, kątownik, młotek, miarka, poziomica, piła, rozpórki, wiertarka, zawiasy do drzwi i klamki. Przed rozpoczęciem pracy na wszelki wypadek zapoznaj się z instrukcją, która na pewno została dołączona do ościeżnicy.

Jak wymierzyć drzwi wewnętrzne z ościeżnicą?

Wykonanie pomiarów to najważniejszy krok w całym procesie. Aby zainstalować drzwi wewnętrzne z ościeżnicą, należy sporządzić dokładne pomiary wnęki drzwiowej przy uwzględnieniu szerokości oraz jej wysokości. Dzięki starannemu określeniu wymiarów, bez większych komplikacji wybierzesz odpowiednio dopasowaną ościeżnicę i skrzydła drzwiowe. Wnęka drzwiowa powinna być około 2 cm szersza od ościeżnicy i nie więcej niż 1,5 cm wyższa. Obrzeża ścian we wnęce powinny być względnie równe, jednak jeżeli występują niedoskonałości, wykonaj je przed montażem ościeżnicy. Pamiętaj również o tym, aby uwzględnić stronę, w którą drzwi mają się otwierać. Prawe skrzydło drzwiowe to te, którego zawiasy ulokowane są po prawej stronie i otwierają się do siebie. Zaś lewe skrzydło drzwiowe, to te, które w trakcie otwierania się do siebie przesuwają się w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara. Jak sam widzisz wymiary drzwi z ościeżnicą są kwestią niezwykle istotną, dlatego warto przed montażem zastanowić się nad umeblowaniem pomieszczenia, tak aby otwierające się drzwi nie stanowiły problemu przy poruszaniu się.

Montaż drzwi wewnętrznych

Montaż ościeżnicy powinieneś rozpocząć od ich złączenia, następnie wstawienia w otwór drzwiowy. Przy pomocy kątownika jesteś w stanie określić, czy rama w każdym rogu ma kąt prosty, zaś za pomocą poziomicy sprawdzisz czy ustawienie w pionie i poziomie jest prawidłowe. Następnym krokiem będzie usztywnienie ościeżnicy za pomocą rozpórek, które w prosty sposób rozmieścisz od góry, przy zachowaniu kątów prostych. Tuż po zaklinowaniu ościeżnicy przymierz skrzydło i sprawdź czy zawiasy będą pasować. Poprawna długość szczeliny pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem nie powinna przekraczać 4 mm. Wykonaj otwory w ościeżnicy i w ścianie za pomocą odpowiedniego wiertła. Szczelinę zakryj pianką montażową. Dodatkowo piankę, zabezpiecz silikonem lub zaprawą murarską albo przykryj listwami maskującymi. Ich załączenie jest niezwykle proste, wystarczy właściwie dociąć osobne elementy. Na koniec wykonaj montaż skrzydła drzwi, czynność ułatwią ci zawiasy do drzwi, które zostały uprzednio załączone w ościeżnicach. Na samym końcu po uzyskaniu zainstalowanych drzwi wewnętrznych, sporządź montaż klamki.

