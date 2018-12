Wolontariusze z PZS 2 w Trzebnicy znowu w akcji

Po nawiązaniu współpracy w zeszłym roku z wolontariatem w Zambii i wysłaniu tam paczki z przyborami szkolnymi oraz biurowymi, wolontariusze z PZS 2 rozpoczęli kolejną zbiórkę dla zambijskich dzieci. Zbieraliśmy ubrania dla dziewczynek i chłopców w wieku od 5 do 14 lat. Niedawno dotarła tam paczka – a radości zarówno dzieci jak i naszej nie było końca.

Otrzymaliśmy wiadomość od Ani Lasockiej – wolontariuszki misyjnej w Zambii, której przekazaliśmy odzież:

– Kochani witajcie! Uczniowie z naszej szkoły na wyspie Deepi przesyłają Wam serdeczne ZIKOMO KWAMBIRI, co w ich języku oznacza DZIĘKUJEMY! Do wszystkich uczniów z tej szkoły trafiła część ubrań, które od Was otrzymaliśmy. Radość na ich buźkach mówi sama za siebie……a ta radość to efekt Waszej pracy i zaangażowania w akcję „Paczka dla dzieciaczka”.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w zbiórce odzieży.

Wolontariuisze z PZS 2 w Trzebnicy