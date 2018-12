Dla jednego psa kubraczek, dla innego ciepła buda i kaloryczne jedzenie

Dzikie zwierzęta są przystosowane do życia w różnych warunkach atmosferycznych, a te domowe potrzebują naszej opieki i pomoc. Jak powinniśmy zajmować się naszymi pupilami w zimie? Ile i jak często powinny jeść psy, które zimę spędzają na dworze, kiedy i jakim pieskom powinniśmy zakładać ciepłe ubranka? O tym rozmawialiśmy z Filipem Lewiński, lekarzem weterynarii praktykującym w Obornikach Śl.

Kiedyś widok psa, który spaceruje w ubranku, w wielu osobach wzbudzał zdziwienie i śmiech. Teraz, kiedy wiele osób decyduje się na małe rasy czworonogów o krótkiej sierści, coraz częściej można zobaczyć pieski biegające w kolorowych wymyślnych kubraczkach. Czy to konieczność czy tylko fantazja właścicieli? Jakie psy mogą przebywać na zewnątrz cały rok, jak powinniśmy zadbać o koty, dlaczego nie można narażać zwierząt na duże i nagłe wahania temperatury. Na te wszystkie pytania odpowiada Filip Lewiński.

NOWa: Temperatury spadają już poniżej zera. Czy zwierzęta, które mieszkają w domach również zmieniają sierść na zimową?

Filip Lewiński: – Nie tak intensywnie jak psy trzymane na zewnątrz, ale tak zmieniają. Widać to choćby po większej ilości sierści na pięknych podłogach naszych mieszkań i domów. Muszą zmieniać sierść i jesienią i wiosną. Oczywiście wiosną jest to zjawisko bardziej intensywnie przebiegające. Kiedyś można było zobaczyć pieski, szczególnie wiosną, jak stara zimowa okrywa włosowa schodzi płatami z boków ich ciała.

NOWa: Właściciele psów o krótkiej sierści kupują im różne ubranka. Czy to faktycznie konieczność?

– Tak. W szczególności jest to wskazane dla ras typu husky, malamut i owczarek podhalański …. Oczywiście żartuję. Rasy psów tego typu mają tak gęste futro i puszysty podszerstek i właśnie zimą czują się najlepiej. Natomiast psy ras dużych takich jak bokser, oraz większości miniaturowych york, czy pinczer mają sierść bez podszerstka i niekiedy jeszcze bardzo krótką. One w temp poniżej +5 stopni Celsjusza przy wietrznej pogodzie i jesiennej mżawce będą marzły. Im należy kupić ochronne ubranko.

NOWa: W sklepach dla zwierzą można wybierać spośród szerokiej oferty psich ciuszków. Na co powinno się zwracać uwagę kupując psią garderobę?

– Na wygodę i ochronę przed deszczem. Kubraczki nie mogą krępować ruchów. Nie mogą obcierać pod pachami i w pachwinach. Po spacerze nawet w dużym deszczu grzbiet naszego przyjaciela powinien być suchy.

NOWa: A jeśli mamy w domu psa, który ma grubą sierść i wychodzimy z nim na zimowy spacer, to może się zdarzyć, że różnica temperatur pomiędzy może wynieść nawet 30 – 40 st. Celsjusza. Czy to może zaszkodzić psom? Czy po spacerze możemy wchodzić z psem do nagrzanego mieszkania? My zdejmujemy kurtkę, a pies…

– Tak . Psy lubią ciepło zimą tak jak my, ale wolą niższą temperaturę. Wychodząc na spacer stwórzmy warunki, aby pies mógł się przyzwyczaić do chłodniejszej temperatury np. spędzając chwilę choćby 30 sek. w wiatrołapie, klatce schodowej lub garażu.

NOWa: Są psy, które doskonale znoszą mrozy, na przykład psy ras pasterskich. Jakie warunki powinniśmy zapewnić psom pozostających na zewnątrz w czasie mrozów?

– Psy ras pierwotnych i pasterskich doskonale znoszą chłód. Temperatura -5 stopni Celsjusza nie robi na nich wrażenia. Pamiętam jak właściciel husky`ego opowiedział mi historię. Podszedł w niedzielny zimowy poranek do okna wychodzącego na taras i zobaczył kupkę śniegu leżącą na nim. Nie przypominał sobie, żeby zgarniał śnieg na tarasie. W pewnym momencie śniegowa kupka podniosła się i otrzepała. To był pies, który zasnął, a w między czasie spadł śnieg. Zimą przy ostrym mrozie przytulna osłonięta od wiatru buda, 2 ciepłe posiłki dziennie to wszystko co potrzeba psom podwórkowym. Będą wdzięczne. Pamiętajmy, że psy przebywające na dworze na zimę, także pokrywają się zimowym futrem.

NOWa: A co w sytuacji, kiedy mamy kota wychodzącego z domu?

– Koty wspaniale przystosowały się do naszej i tak ostatnio łagodnej zimy. Oczywiście kot uwielbia cieplutkie miejsca w domu i takie mamy w obowiązku mu zapewnić.

NOWa: Czy zwierzęta łatwo się przeziębiają? Jak możemy rozpoznać, że nas pies czy kot są chore? Czy od razu należy udać się do weterynarza?

– Psy mają skłonności do przeziębiania się podobnie jak ludzie. Jeśli jednak zapewnimy naszym przyjaciołom to, o czym rozmawialiśmy, to nie powinno nic złego się stać.

Czasem niestety coś może się „przyczepić” i wtedy brak apetytu, apatia, osowiałość, wyraźne, bolesne przełykanie śliny, sztywny, „szczudłowaty” chód mogą zwiastować przeziębienie, zapalenie gardła czy zapalenie nerwów obwodowych spowodowane przewianiem. Jeśli nie mamy pewności co do stanu zdrowia naszego pupila zawsze możemy poprosić swojego „weta” o zbadanie poziomu CRP (C Reaction Protein).

Korzystając z okazji chciałbym życzyć wszystkim czytelnikom wielu okazji do długich spacerów w towarzystwie swoich czworonogów w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

NOWa: Dziękuję.

– Dziękuję za rozmowę.

Różne zwierzęta różne potrzeby

Większość ludzi dba o swoje zwierzęta i chce, żeby były otoczone odpowiednią opieką. Porozmawialiśmy z właścicielami psów żyjących cały rok na dworze i tymi, które muszą zakładać kurteczki, żeby nie zmarzły.

– Mam małego psa i lubię go ubierać. Co komu do tego, w czym mój pies chodzi na spacer. Nie mam dziecka, to chociaż swojego psa mogę stroić. Jeśli chodzi o ceny, to na małego psa można już kupić ubranko za 60 zł, ale wszystko zależy od wielkości psa i materiału. Mój pies ma jedno ubranko, to taka kurteczka, która na wierzchu ma warstwę nieprzepuszczającą wody, a od skóry jest polar. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby psu było ciepło. Być może dla osób, które miały psy tylko na łańcuchu, pies w ciuszku może być szokiem. A właśnie teraz Lidl wypuścił kolekcję nieprzemakalnych kurteczek dla psów – mówi pani Marta, właścicielka małego pieska o krótkiej sierści.

– Odkąd pamiętam mamy psy pasterskie. Zawsze spędzały zimy poza domem. Pilnowaliśmy, żeby kilka razy dziennie lać im ciepłą wodę do miski i dawać ciepłe posiłki. Zimą zwykle raz dziennie dajemy psu suchą karmę, a wieczorem gotowane mięso. Staramy się, żeby posiłki były kaloryczne. Naszym zdaniem zimą bardzo dobrze sprawdzają się gotowane świńskie nogi, które mają tłuszcz, a także kleik dobrze wpływający na stawy u dużych psów. W dodatku pies ma zajęcie, rusza się przy jedzeniu. Przy mrozach powyżej 20 stopni kontrolujemy częściej psa. Teraz, kiedy nasz zwierzak ma już swoje lata, nawet przy mrozach – 10 stopni Celsjusza zaprowadzamy go na noc do piwnicy, gdzie jest zawsze około 10 stopni. Dzięki temu się nie przeziębia – mówi Anna.

– Mam malutkiego yorka. Już kiedy jest poniżej 5 stopni Celsjusza ubieram go w kurtkę, bo po chwili na dworze cały się trzęsie. Nie ukrywam, że trochę jest to kłopotliwe, bo trzeba psa ubierać i rozbierać, poza tym kurtkę piorę w szarym mydle, bo inne środki piorące go uczulają. Jeśli chodzi o reakcję ludzi, to czasem słyszę, że ktoś się śmieje, że jestem starą wariatką, że pewnie nie mam dzieci i świruję, ale kompletnie mi to nie przeszkadza. Zastanawiam się, jak można zostawić psa na dworze, przy budzie i patrzeć, jak trzęsie się z zimna. To mnie szokuje. Ludzie ubierają się jak jest im zimno, a psy zostawiają na mrozie – twierdzi pani Joanna.

Zwierzę nie jest rzeczą

Przypominamy, że jeśli psy mieszkają na zewnątrz, to właściciele muszą zapewnić im ciepłe i suche, dobrze zadaszone miejsce. Miejsce, które ochroni zwierzę przed zimnem i opadami atmosferycznymi. Psy nie mogą też leżeć wyłącznie na betonie, muszą mieć drewniane podesty przed budą. Za znęcanie się nad zwierzętami, a niezapewnienie im dobrych warunków w zimie, jest takim zachowaniem, grożą w Polsce kary, dlatego dbajmy o naszych pupili.