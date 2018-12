Pacjenci nie mogą wykonać zdjęć rentgenowskich?

– Mam problemy z kolanami i lekarz dał mi skierowanie na badania. Kiedy poszedłem do przychodni powiedziano mi, że aparat rentgenowski jest zepsuty, że nie wiadomo, kiedy go naprawią. Jeśli nawet uda się go szybko naprawić, to przecież te zdjęcia opisuje jedna lekarka. Jak długo będziemy czekali na wyniki? Dlaczego nie możemy zrobić bezpłatnie zdjęcia w szpitalu – zastanawiał się starszy mężczyzna, który odwiedził redakcję w poprzedni czwartek.

– Uważam, że to skandal, żeby w mieście powiatowym nie można było wykonać prześwietlenia. Lekarz nie jest pewny co dzieje się z moimi płucami, a ja nie mogę wykonać zdjęcia – mówi starszy mężczyzna, który przyszedł do naszej redakcji. Inny pacjent trzebnickiego „Zdroju” twierdzi, że od ponad tygodnia jest zwodzony, że aparat rentgenowski zostanie naprawiony, a tak na prawdę nikt nie wie, kiedy i czy w ogóle ekipa z serwisu dojedzie.

W ostatnim tygodniu przyszło lub zadzwoniło do naszej redakcji kilka osób, które prosiły o interwencję w sprawie zepsutego aparatu rentgenowskiego znajdującego się w Gminnym Centrum Medycznym „Zdrój”.

Zostaliśmy również poinformowani, że w Obornikach Śl. od kilku tygodni również pacjenci z Obornik Śl. mają problem ze zrobieniem prześwietlenia.

Czy trzebnicki ośrodek zdrowia podpisze umowę na podwykonawstwo z pobliskim szpitalem, który ma sprawny aparat? Jak długo pacjenci będą jeszcze musieli czekać na naprawę? Co z aparatem w Obornikach Śląskich?