To dla nich będą tegoroczne Smoki Sukcesu. Warto pomagać

Podano już dla kogo będzie przeprowadzana tegoroczna zbiórka charytatywne przy okazji Smoków Sukcesu. W tym roku żmigrodzianie mogą wspomóc Julię i Patrycję.

Zdecydowano, że tym razem zbiórka zostanie przeprowadzona dla dwóch wspaniałych dziewczyn: dla Julii i Patrycji

Pierwsza z nich do Julia Górnacka

Dziewczynka, która już od momentu przyjścia na świat musiała toczyć walkę o życie.

Jak podają organizatorzy „Smoków”, „Gdy Julce udało się wyrwać z objęć śmierci, przyszła pora zmierzyć się z kolejnymi komplikacjami. Niewydolność oddechowa, hiperbilirubinemia, hiperkineza mięśnia serca z przerostem przegrody międzykomorowej, hipotonia – wszystko to dołączyło do bagażu nowonarodzonej Julki. Na sam jego szczyt padła diagnoza – dziecięce porażenie mózgowe, a dokładniej diplegia spastyczna, czyli uszkodzenie kory mózgowej, występujące w tym przypadku z nasileniem w obrębie kończyn dolnych. Aktualnie Julka to 5-letnia uśmiechnięta dziewczynka, która niestety nie spędza czasu na zabawach z rówieśnikami. Porusza się za pomocą balkonika. W lipcu 2017 r. nastąpił kryzys. Julka musiała przejść operację wydłużenia ścięgien Achillesa z powodu nasilającej się spastyki. Nie poddała się, zwyciężyła, jednak jej ciągła walka o lepsze jutro trwa dalej”.

Patrycja Horoszkiewicz ma 14 lat, uczy się w klasie 8 d Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie. Od urodzenia cierpi na rzadką chorobę genetyczną, która wymaga od niej brania leków do końca życia oraz ciągłej rehabilitacji. Kiedy zaczęła stawiać pierwsze kroki, to nie mogła utrzymać się na nóżkach. Nogi były nienaturalnie wykrzywione i rodzice zaczęli szukać pomocy u specjalistów. Okazało się, że to krzywica hipofosfatemiczna, inaczej nazywana uszkodzeniem nerek, której objawem jest m.in. szprotawość kończyn dolnych. Dziewczynka trafiła do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie w końcu trafnie dobrano leki. Mimo bardzo ciężkiej choroby i bólu jaki musi znosić codziennie, nigdy się nie skarży, chętnie rozmawia i zwierza się ze swoich wątpliwości, troszczy się także o innych, jest bardzo empatyczna i troskliwa. Mimo choroby dziewczyna angażuje się w wiele akcji, chętnie pomaga innym.

Pełny opis bohaterek można znaleźć na stronie www.zmigrod.com.pl

Pomóc można także przekazując przedmiot lub bon na usługę, który zostanie sprzedany podczas styczniowego balu lub dokonując wpłaty na specjalnie utworzone subkonto:

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie, nr: 73 9598 0007 0019 5953 2000 0006

z dopiskiem „Charytatywny Bal Smoka”

Informacje o tegorocznej edycji Żmigrodzkiego Balu Smoka znajdziemy na stronie

www.zmigrod.com.pl

Zbiórki otrzymały numery: „Żmigrodzka Pomoc dla Julki” – 2018/4816/KS, „Żmigrodzka Pomoc dla Patrycji – 2018/5048/KS. Więcej informacji można uzyskać: promocja@zmigrod.com.pl, tel. 71 385 30 50 wew. 26.