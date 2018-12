Burmistrz nie odpowiada na pisma mieszkańców

W międzyczasie, między ulicami Chrobrego a Żołnierzy Września zlokalizowano dwa markety: Intermarche i Biedronka. Ruch na ulicy znacznie się zwiększył. Gmina zamontowała próg zwalniający, ale zapomniała o namalowaniu pasów dla pieszych. Efekt? Próg dawno już się rozpadł, a pasów jak nie było tak nie ma i to prawie na całej ulicy Chrobrego.

Stworzyli pismo do burmistrza Marka Długozimy. Pismo w urzędzie złożyli 6 września, a że był to czas wyborczy, liczyli, że burmistrz szybko przychyli się do ich wniosku i sprawę załatwi, tym bardziej, że chodziło o bezpieczeństwo mieszkańców. Prosili włodarza o: naprawienie progu zwalniającego, o namalowanie pasów dla pieszych (podali lokalizacje) oraz interwencję w sprawie ciężarówek, które łamią przepisy.

Mijały tygodnie, a żadnej odpowiedzi nie było. Co ważne, próg zwalniający, jak był zniszczony tak jest nadal. W dalszym ciągu nie ma też przejść dla pieszych, praktycznie na całej ulicy Chrobrego. Jedyne przejście jest przy skrzyżowaniu z ulicą Żołnierzy Września.

Dodatkowo na wąskiej ulicy, gdzie trudno mijają się samochody osobowe, pojawia się coraz więcej ciężarówek. To efekt braku wjazdu na S5 od strony Będkowa. Ciężkie ciężarówki, jadą starą obwodnicą, dojeżdżają do ul. Węgrzynowskiej i skręcają w stronę miasta właśnie w ul. Chrobrego, nie zważając przy tym na oznakowanie. Ten problem również zgłoszono burmistrzowi, ale odzewu brak.