Ogromny sukces drużyny Młodziczek

W sobotę 24 listopada punktualnie o godzinie 9:00 na Stadionie Miejskim im. Ryszarda Janeckiego w Wołowie odbył się III Ligowy Turniej Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek – sezon 2018/2019.

Podopieczne Trenerki Agnieszki Nowak już do pierwszego meczu wyszły na boisko zmotywowane do walki i to pozytywne nastawienie utrzymały przez cały turniej.

Wiedziały, że grają o najwyższą stawkę: obrona drugiej pozycji w tabeli i grę na wiosnę w półfinale Mistrzostw Polski tych rozgrywek.

W każdym spotkaniu walka była zacięta do ostatniego gwizdka sędziego. Piłkarki z Trzebnicy pokazały wszystko to, czego nauczyły się podczas zajęć treningowych. Końcowe efekty ich wysiłku to olbrzymia radość.

– Dziękuję moim dzielnym Piłkarkom APN Talent Trzebnica za to, że brały udział w rozgrywkach, a poprzez sumienną, systematyczną, ciężką pracę oraz wzorową frekwencję na zajęciach treningowych i meczach ligowych dały historyczny tytuł dla miasta Trzebnica i Powiatu Trzebnickiego. Jestem dumna. Jeszcze dużo pracy przed nami, ale na tę chwilę trochę szumu zrobiłyśmy – powiedziała zaraz po dekoracji trenerka Agnieszka Nowak.

Drużyna wystąpiła w składzie: Jadwiga Gan – bramkarka i kapitan, Partycja Dycewicz, Michalina Gaicka, Aleksandra Paluch, Karolina Budzyń, Simona Kot, Nela Kot, Michalina Grzelak, Nikola Łabudzińska, Natalia Kasprzyk, Dominika Brzykcy, Maja Grzegorzewska, Natalia Bizub, Olga Janusiewicz, Natasza Rutkowska, Julia Borodycz, Agata Ziębińska, Sara Dadyńska, Aleksandra Meller.

– Gratulujemy zawodniczkom oraz ich trenerce. Jest to olbrzymi sukces, naszego małego klubu. Jesteśmy dumni z tego, że nasze sportowe serca biją dla Trzebnicy, przynoszą jej chwałę i sukcesy. – podkreśliły władze klubu APN Talent Trzebnica.