Projekt wspierający mamy w powrocie do pracy

Projekt „Mamo pracuj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem w kwocie do 1383 zł. Teraz rusza dodatkowy nabór dla beneficjentów.

Wszystkie analizy i badania rynku pracy potwierdzają trudności z powrotem do pracy po urodzeniu dziecka, a w statystykach urzędów pracy rośnie odsetek kobiet, które próbują wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niewystarczające zaplecze instytucjonalne w zakresie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Program pod nazwą „Mamo idź do pracy!” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i oferuje ogromną pomoc w zakresie powrotu do pracy. W ramach Obszaru Interwencji Doliny Baryczy projektem objęty jest również powiat trzebnicki, a dokładnie gminy Zawonia, Prusice oraz Żmigród