Piękne i niebezpieczne

Sylwester już jutro i coraz częściej słychać huk petard… Poparzone twarze, podrażnione oczy, pokiereszowane ręce – amatorzy fajerwerków czasem kończą zabawę sylwestrową w szpitalu. Jak kupować fajerwerki, jak je bezpiecznie odpalać i czym może skończyć się nieodpowiednie „obsługiwanie” sztucznych ogni?

My ze względu na zwierzęta odradzamy używania i kupowania fajerwerków!!!

Jeśli jednak decydujemy się na ich kupno, warto przestrzegać kilku zasad. Koniecznie przeczytaj!

Jak kupić bezpieczne fajerwerki?

Wiesław Roskoszyński z Obornik Śl., który ma wszelkie uprawnienie do przeprowadzania pokazów pirotechnicznych, a także prowadzi sklep z fajerwerkami mówi, że sztuczne ognie może sprzedawać każdy, kto ma wpisaną do działalności sprzedaż artykułów przemysłowych. Fajerwerków nie wolno natomiast sprzedawać na straganach, (choć czasem tak się dzieje), a wprowadzane do obrotu są nawet takie artykuły, na które wymagana jest koncesja.

Specjalista radzi, żeby nie kupować fajerwerków na bazarach, bo po pierwsze taka sprzedaż jest nielegalna, a po drugie, wystarczy że fajerwerki były niewłaściwie przechowywane, na przykład w wilgoci, i mogą wadliwie zadziałać.

– Kupując fajerwerki przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, żeby instrukcja była napisana w języku polskim, tak aby można było ją przeczytać. Zapewniam, że warto poświęcić 2 minuty i zapoznać się z nią. Dlaczego? A dlatego, że 80 procent ludzi tego nie robi, a są w niej bardzo istotne informacje. Dodam, że 99 proc. wypadków przy odpalaniu fajerwerków bierze się z nieprawidłowej obsługi, przede wszystkim z nieczytania instrukcji, bo wiele osób po prostu odpala i już. A trzeba robić to w odpowiedni sposób, bo inaczej sylwester kończy się poparzoną twarzą, oczami, urwanymi palcami – mówi Wiesław Roskoszyński i dodaje, że są ogólne zasady, których trzeba przestrzegać.

Ważne jest też, żeby na opakowaniu fajerwerków były certyfikaty, przede wszystkim CE, czyli certyfikat unijny. Są też takie produkty, które są oznaczone znakiem NWP i one zgodnie z prawem będą mogły być sprzedawane do czerwca przyszłego roku

Bezpieczeństwo najważniejsze

Petardy, które robią huk i jeden rozbłysk nie wymagają tego, żeby się od nich daleko odsuwać. Nie można ich trzymać w rękach, trzeba rzucić na ziemię. – Od petard z draską, które nie mają lontu już się odchodzi. Ważne jest też to, żeby nigdy się nie nachylać nad wyrzutnią czy rakietami. Zawsze odpalamy jakby od boku. Większość osób odpala fajerwerki po alkoholu. Może zdarzyć się tak, że zamiast lontu zapalą opakowanie albo lont, ale w połowie długości, bo ręka osoby po alkoholu się chwieje. Wtedy na przykład zamiast 5 sekund na odsunięcie się mają dwie, a to ogromna różnica – mówi Wiesław Roskoszyński i dodaje, że od 16 lat zajmuje się pirotechniką i już widział popalone twarze, wypalone oczy czy urwane ręce. – Niektórzy mają zabawę i zakładają się, kto dłużej w ręce utrzyma petardę i odrzuci w ostatnim momencie, a potem jest tragedia – mówi specjalista.

Są zasady

Jak obchodzić się z fajerwerkami?

Ważne jest żeby kartonów z fajerwerkami, tak zwanymi wyrzutniami, nie rozpakowywać. Siła wystrzału jest tak duża, że rozerwie karton. Dla pewności pudło możemy obłożyć kamieniami, żeby się nie przesuwało. – Rakiety na przykład nigdy nie można wbijać w ziemię, bo jeśli to zrobimy, to ona po prostu eksploduje na ziemi, na wysokości naszych twarzy. Najlepiej jest wcześniej przygotować sobie wbitą rurkę lub plastikową butelkę, najlepiej 2-litrową z wodą, bo taka jest stabilna i się nie przewróci. Co ważne, nigdy nie wolno odpalać rakiety, w której złamał się kij. Im większa jest rakieta, tym kij jest dłuższy i grubszy, ponieważ kij pełni funkcję statecznika. Po wybuchu powoduje, że rakieta spada wolniej. Jeśli kij jest uszkodzony, to nie wolno odpalać fajerwerku, bo może na wysokości kilku metrów zmienić tor lotu – mówi Wiesław Roskoszyński.

Mandat za fajerwerki?

Daria Szydłowska z trzebnickiej policji podkreśla, że osoby do 18 roku życia mają całkowity zakaz posługiwania się materiałami pirotechnicznymi, nawet tymi drobnymi. – Jeśli chodzi o dorosłych, o osoby prywatne, które w sylwestra odpalają fajerwerki, to interweniujemy jeśli sąsiedzi czy inni mieszkańcy zgłoszą, że sztuczne ognie są dla nich uciążliwe. W takich sytuacjach policjanci mogą ukarać mandatem karnym do 500 zł – mówi Daria Szydłowska.

Wiesław Roskoszyński przestrzega, przed lekceważeniem fajerwerków. – Nawet małe petardy, takie jak „korsarzyki”, wrzucone do szklanej butelki, potrafią rozsadzić ją w drobne kawałki.

Nieumiejętne i nieodpowiedzialne używanie tego typu wyrobów przez osoby dorosłe, a w szczególności osoby, będące pod wpływem alkoholu, niesie za sobą również niebezpieczeństwo spowodowania nieszczęśliwego wypadku. Dlatego należy pamiętać, aby materiałami pirotechnicznymi nie bawiły się dzieci, jak i osoby dorosłe, będące pod wpływem alkoholu. Podczas odpalania petard, fajerwerków zawsze należy przestrzegać instrukcji użycia. Nigdy nie wolno używać materiałów pirotechnicznych niezgodnie z przeznaczeniem oraz miejscach, w których ich użycie może zagrozić życiu i zdrowiu ludzi lub sprowadzić pożar.

Kupując fajerwerki trzeba zwrócić, czy mają odpowiednie atesty.

