Polowanie na męża w sieci – czy warto?

Biegniemy wszyscy przez życie coraz szybciej, nie chcemy jednak biec sami. Biegnąc przez studia, nie mając na nic czasu w pracy, niełatwo nam znaleźć partnera na dobre i na złe. Stąd też rosnąca popularności portali randkowych, zarówno wśród młodych, jak i dojrzalszych. Osoby nieradzące sobie z poczuciem osamotnienia, które nie wiedzą, gdzie i w jaki sposób znaleźć drugą połówkę, coraz chętniej przekonują się do założenia profilu na jednej z dostępnych platform miłosnych. To świetny sposób na znalezienie partnera do życia, picia kawy, wychowywania dzieci (czy też do czego tego partnera szukasz), jednak trzeba pamiętać, że jak wszystko, tak i randkowanie w sieci ma swoje ciemne strony.

Warto!

Istnieje bardzo wiele zalet wynikających z randek internetowych, dlatego też coraz więcej osób wpada w ich sieci i podejmuje ryzyko. Korzyściami tej innowacyjnej formy na znalezienie partnera są:

Szansa na spotkanie ludzi o podobnych zainteresowaniach. W życiu codziennym to nie takie łatwe trafić na kogoś, kto lubi to, co Ty. W sieci trafisz na niego na pewno! Nawet, jeśli lubi coś tak nietypowego jak rzeźbienie w mydle. Wystarczy uzupełnić profil informacją o naszych pasjach, dzięki czemu odnalezienie bratniej duszy przyjdzie nam znacznie szybciej. Przełamanie skrępowania i niepewności, które towarzyszą w rozmowach twarzą w twarz. Nieśmiałość jest katem nowych znajomości, często dopada nas w chwilach, kiedy rozmawiamy z interesującą nas osobą. No i proszę, oto jest – rumieniec, nerwowe poprawianie włosów czy ubrań, z czym kompletnie nie potrafimy sobie poradzić. A świadomość, że to robimy, powoduje tylko, że jest gorzej. Podczas kontaktu internetowego, możemy rumienić się bez przerwy, nie martwiąc się, iż ktokolwiek to zauważy! A po czasie – nawet przezwyciężyć te odruchy. Łatwe i szybkie zakończenie znajomości wtedy, kiedy to potrzebne. Zaletą randek internetowych jest brak jakiegokolwiek zobowiązania względem naszego rozmówcy, wobec czego bez problemu możemy zakończyć znajomość, kiedy poczujemy, że jednak szukamy czegoś innego. Albo kiedy poczujemy się niepewnie, niekomfortowo poznając drugą twarz swojego rozmówcy.

…oj nie warto….

Nie możemy być oczywiście wyłącznie różowo. Przygoda z portalami randkowymi niesie za sobą obszar ryzyka. Jakiego? Poniżej tylko ich wybór, z którym niestety pisząca te słowa sama miała do czynienia.

Ryzyko spotkania z osobami nieszczerymi, na przykład podszywającymi się pod cudze zdjęcia. Osoby niezadowolone swoim wyglądem zewnętrznym często posługują się zdjęciami atrakcyjnych modeli, czy modelek. Warto włączyć swoją podejrzliwość w sytuacji, kiedy każda podjęta próba realnego spotkania, zakończona zostaje niepowodzeniem i wymówką. Warto też pamiętać o tym, że niektóre portale randkowe pomagają nam uniknąć tego ryzyka przez sprawdzanie profili. Czasami wystarczy dokupić opcję premium i przekonać się, że jak w przypadku badoo opinie o danej aplikacji są zupełnie u osób korzystających z niej płatnie i bezpłatnie. Ryzyko spotkania się z niebezpieczną, niestabilną emocjonalnie osobą. Bez względu na długość znajomości, nigdy tak naprawdę nie wiemy, kim jest osoba poznana na portalu randkowym. Dla własnego bezpieczeństwa zalecane są spotkania w miejscach publicznych w porze dziennej, po uprzednim poinformowaniu kogoś bliskiego o naszych planach. Ryzyko bycia odstawionym, jak towar w supermarkecie. Niestety nałogowi użytkownicy serwisów randkowych często wpadają w wir szukania partnera idealnego. Co z tego, że poznałaś kogoś fajnego? Być może ktoś jeszcze doskonalszy czeka w kolejnej odsłonie? Warto więc ostrożnie inwestować swoje emocje.

Przemyśl powyższe plusy i minusy. To oczywiście tylko początek ich długiej, możliwej listy.

Moim zdaniem mimo wszystko warto ryzykować, walczyć o miłość. Na każdy sposób. Jeśli się ze mną zgadzasz – powodzenia!

