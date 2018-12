Planujesz wakacje w Hiszpanii? Sprawdź, które plaże warto odwiedzić

Turystów do Hiszpanii przyciąga nie tylko moc atrakcji i dobrze rozwinięta infrastruktura hotelowa, lecz przede wszystkim jedne z najpiękniejszych plaż na całym świecie. W kraju tym rozciąga się ponad 800 kilometrów piaszczystych plaż, wokół których roztaczają się zapierające dech w piersiach widoki.

Specjalnie dla Ciebie wybraliśmy 3 z 10 najpiękniejszych plaż Hiszpanii – Las 10 Playas Más Bellas de España. Oto one:

Plaża del Duque

Słynna Playa del Duque znajduje się na Teneryfie, czyli jednej z największych i najbardziej egzotycznych wysp archipelagu Wysp Kanaryjskich. Region ten jest szczególnie polecany osobom poszukującym luksusowego wypoczynku i nietuzinkowych rozrywek, z dala od tłoku i zgiełku. Przy Playa del Duque znajdziesz kilka godnych polecenia hoteli o najwyższym standardzie, w tym pięciogwiazdkowy Gran Hotel Bahia del Duque – jeden z najlepszych europejskich hoteli. Choćby ze względu na niego warto obrać sobie na cel właśnie tę część Hiszpanii.

Plaża de la Concha

Nazwa Playa de La Concha pochodzi od la Concha – zatoki, wokół której się roztacza. Zyskała miano jednej z najpiękniejszych plaż miejskich w Hiszpanii. Uwielbiają ją miłośnicy sportów wodnych, gdyż oferuje fantastyczne warunki do ich uprawiania. Na Playa de La Concha najlepiej wybrać się w lipcu, kiedy to w mieście odbywa się międzynarodowy festiwal jazzowy lub we wrześniu podczas trwania festiwalu filmowego.



Plaża Cala Macarelleta

Co prawda należąca do Hiszpanii Minorka może poszczycić się aż 120 plażami, ale to niewielka Cala Macarelleta jest jedną z najpiękniejszych w tamtym rejonie. Położona na terenie rezerwatu biosfery, niedaleko miasteczka Ciutadella de Menorca, przyciąga turystów jak magnes. Do odwiedzin zachęcają fantastyczne widoki oraz doskonałe warunki – niewielka ilość turystów, brak hotelowych molochów oraz tandetnych barów i knajp.

Miałeś już okazję rozłożyć ręcznik oraz zażyć kąpieli słonecznej i wodnej na wspomnianych plażach?

