Ozdoby świąteczne – modne dekoracje na Boże Narodzenie

Boże Narodzenie wymaga wyjątkowej oprawy. Opadające kaskadami światełka, choinki i stroiki – magiczny czas Gwiazdki daje nam duże pole do popisu w kwestii doboru dekoracji. Jakie ozdoby świąteczne będą modne w tym roku? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w tekście.

Ozdoby świąteczne: trendy 2018

Tegoroczne trendy świąteczne mogą być zaskakujące dla wielu z Was. Po kilku sezonach, w których przewodziła stonowana kolorystyka i hołdujący naturze styl skandynawski, projektanci fundują nam solidną dawkę orzeźwienia w postaci sporej ilości złota, połyskującego wykończenia i pluszowych materiałów. Nadchodzący czas Bożego Narodzenia zdecydowanie będzie obfitował w ciemne i nasycone kolory, które przejawią się głównie w formie rozmaitych dodatków. Modne ozdoby świąteczne, które w tym roku wypełnią nasze domy, będą miały raczej niewiele wspólnego z minimalizmem i oszczędnością. Nie oznacza to jednak, że całkowicie o nich zapomnimy – prostota wbrew pozorom nadal będzie miała sporo do powiedzenia w temacie dekoracji.

Jedną z tendencji, którą można zauważyć patrząc na tegoroczne propozycje ozdób świątecznych, są kontrastowe zestawienia kolorystyczne. Biorąc pod uwagę zmęczenie jasnymi barwami, połączenia butelkowej zieleni, bordo, klasycznej czerni czy złota mają szansę znaleźć spore grono zwolenników. Tym, którzy postanowią pozostać przy klasycznych rozwiązaniach, z pewnością przypadnie do gustu druga propozycja – elegancki duet bieli i złota.

Na tym jednak nie koniec nowości. Świąteczny wystrój domu w tym sezonie oznacza także łączenie matowych powierzchni z połyskującymi i wykorzystanie materiałów oraz motywów, które dotychczas miały niewielkie zastosowanie w temacie bożonarodzeniowych dekoracji. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim pióra, kryształy i pluszowe tkaniny w typie welwetu czy aksamitu. Dla fanów tradycyjnych klimatów producenci przygotowali ozdoby świąteczne z drewna ubrane w odważne i przykuwające wzrok wzory, które w ciekawy sposób łączą tradycyjne rękodzieło z nowoczesnością.

Ozdoby na Święta Bożego Narodzenia

Trendy trendami, ale to ostatecznie od Was zależy, na co postawicie w kwestii dekoracji. A to, jakie wybierzecie ozdoby na Święta Bożego Narodzenia zależy od wielu rzeczy. Prawo głosu w tej sprawie ma przecież nie tylko Wasz gust i preferencje estetyczne, ale i ilość miejsca, jaką jesteście w stanie przeznaczyć na aranżację ozdób. Na co warto postawić, aby końcowy efekt był zadowalający i wywołał uśmiech na twarzach wszystkich domowników?

Oprócz tradycyjnej choinki, która co roku pojawia się w większości domów i mieszkań, warto pokusić się także o dodatkowe stroiki i wieńce świąteczne. Do ich wykonania mogą posłużyć naturalne gałązki świerka i sosny, a do ozdobienia świece, szyszki, orzechy lub suszone owoce. Fajnym pomysłem na ozdoby świąteczne są także girlandy z napisami, jak i te z wykonane z tradycyjnych łańcuchów. Takie dekoracje można z powodzeniem wykorzystać do ozdobienia okien, futryn czy balustrad. W podobny sposób można także zaaranżować dekoracyjne zawieszki (np. te w kształcie płatków śniegu) czy światełka.

Zimową porą kochacie przytulność ze zdwojoną siłą? W takim przypadku trafionym wyborem będą wszelkiego rodzaju tekstylia. Poduszki z motywami świątecznymi czy skarpety we wzory zawieszone nad kominkiem – dzięki takim dodatkom nie tylko ocieplicie wnętrze, ale i stworzycie swojską atmosferę, która będzie zachętą do spędzania czasu w rodzinnym gronie. Jeśli lubicie stosować tkaniny we wnętrzach to wartym uwagi pomysłem będą także koce i narzuty czy futrzane dywany. Pamiętajcie też, że ciepły i przytulny klimat w domu mogą stworzyć świece, świeczniki i latarenki. W okresie świątecznym pięknie sprawdzą się te w kształcie śnieżynek, gwiazd i reniferów. Możecie w tym zakresie postawić zarówno na te wykonane z drewna, jak i ze szkła czy metalu.

Jak zaaranżować ozdoby świąteczne?

Świątecznym wystrojem domu warto zająć się odpowiednio wcześniej. Myślenie o ozdobach na ostatnią chwilę to nie najlepszy pomysł nie tylko ze względu na mały wybór w sklepach, ale i dużą ilość obowiązków związaną z Bożym Narodzeniem. Na kilka dni przed świętami jesteśmy zajęci pieczeniem pierników, sprzątaniem i kupowaniem upominków. Nie jest to zatem dobra pora na wybieranie bombek, łańcuchów i światełek.

Już teraz zastanawiacie się, gdzie i jak zaaranżować ozdoby świąteczne? Wykorzystajcie w tym celu wszystkie miejsca w domu, w których w okresie bożonarodzeniowym będziecie spędzać najwięcej czasu. W pokoju dziennym, zapewne rozgości się choinka, ale w kuchni czy jadalni możecie z powodzeniem umieścić kilka dekoracji. Nie zapominajcie też o pozostałej części domu. Do pokojów dziecięcych, przedpokoju czy sypialni też możecie przemycić kilka świątecznych akcentów. Blaty mebli, półki, parapety okienne czy balustrady – to tylko kilka przykładów na wykorzystanie potencjału bożonarodzeniowych dekoracji…

