Niezbędne artykuły do decoupage

Decoupage, czy jak kto woli, dekupaż, to ciekawa technika zdobienia różnych przedmiotów. Nie należy się tutaj specjalnie obrażać na spolszczoną nazwę tej sztuki, ponieważ jej historia, o której za chwilę, w pełni uzasadnia wykorzystywanie polskiego odpowiednika. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co można ozdobić przez decoupage i jakie artykuły do decoupage’u będą nam w tym pomocne.

Zarys i historia

Mówiąc w największym uproszczeniu, decoupage to technika zdobienia polegająca na nanoszeniu na różne przedmioty papierowych lub bibułkowych wycinanek, które potem pokrywa się wieloma warstwami lakieru, by wtopić je w przedmiot. Decoupage służy do ozdabiania przede wszystkim:

Pudełek;

Skrzynek;

Świeczek;

Doniczek;

Ramek na zdjęcia;

Albumów

Ceramiki.

Lista jest oczywiście otwarta i zdobić w ten sposób można praktycznie wszystko.

Polska nazwa techniki, dekupaż, wywodzi się z transliteracji nazwy francuskiej, dominującej w Europie. Sęk w tym, że nie ma żadnego powodu, by używać akurat nazwy francuskiej. Sama technika najprawdopodobniej wywodzi się od syberyjskich koczowników, którzy zanieśli ją do Chin, gdzie przez długie stulecia była wykorzystywana głównie do zdobienia lampionów.

Wzrost liczby i jakości kontaktów z Chinami spowodował, że decoupage trafił do Europy, ale też wcale nie do Francji. Najpierw stał się popularny w Wenecji, gdzie tamtejsi rzemieślnicy zdobili nim meble i okna. Dopiero potem zaczął się rozprzestrzeniać po reszcie kontynentu. Nie ma zatem żadnego powodu, by używać francuskiej nazwy, która też jest zapożyczona z innych regionów świata.

Nowoczesne inspiracje

Współcześnie decoupage to naprawdę wiele możliwości. Związane jest to z tym, że mamy znacznie więcej rzeczy, które mogą posłużyć jako podstawa do wykonania niecodziennego dzieła. Możemy dalej wykorzystywać ścinki kolorowego papieru lub serwetek (tzw. metoda serwetkowa), ale możemy sięgnąć po różne papiery ozdobne, a nawet po wycinki z gazet i czasopism. Nic nas w zasadzie nie ogranicza i możemy brać, co tylko sobie wymyślimy. Papier jest wszechobecny, a sposobów jego zadrukowania nie brakuje.

Czego nam potrzeba?

Decoupage jest techniką prostą. Potrzebujemy do niego zawsze:

Ozdób do naniesienia na upiększany obiekt, na przykład kartki z reprodukcją obrazu;

Przyborów do cięcia służących do opracowania elementów ozdobnych;

Narzędzi ułatwiających nam operowanie elementami decoupage’u;

Kleju typu wikol lub nawet jedynie białka jaja;

Przezroczystych farb akrylowych i lakierów.

Do tego dochodzi jeszcze masa innych narzędzi, za pomocą których możemy na przykład wyrzeźbić rowki w ściance pudełka i wypełnić je potem czymś połyskliwym.

W praktyce artykuły do decoupage to najczęściej przybory, dzięki którym nasza praca jest łatwiejsza. Oznacza to precyzyjne nożyczki, noże do tapet, żyletki, gąbki do lepszego mocowania elementów, waciki i patyczki kosmetyczne, ręczniki papierowe i chusteczki jednorazowe… Jedynym ograniczeniem jest tutaj nasza wyobraźnia, bo sama technika w swojej istocie jest bardzo prosta.

