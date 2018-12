Metody skutecznego malowania stali nierdzewnej

Przygotowania do malowania

Zanim przejdziemy do właściwych czynności, trzeba poczynić pewne przygotowania do malowania stali nierdzewnej. Przede wszystkim należy zeszlifować powierzchnię metalu przy pomocy papieru ściernego o średniej ziarnistości albo szlifierki kątowej. Ten drugi wariant będzie zdecydowanie szybszy. Po szlifowaniu należy odtłuścić powierzchnię. W warunkach domowych można wykorzystać do tego celu 5% roztworu sody.

Jak malować stal nierdzewną

Jest kilka zasad dotyczących tego, jak malować stal nierdzewną. Po pierwsze trzeba pamiętać, że stali nierdzewnej nie maluje się pędzlem, ani wałkiem malarskim. Do nanoszenia farby na jej powierzchnię, należy użyć pistoletu do malowania. Aby farba miała odpowiednią grubość, trzeba nałożyć na powierzchnię co najmniej dwie warstwy. Natomiast, żeby zapewnić farbie ochronę przed uszkodzeniami, jej powierzchnię należy pokryć warstwą lakieru.

Malowanie proszkowe stali nierdzewnej

Malowanie proszkowe stali nierdzewnej polega na naniesieniu na jej powierzchnię sproszkowanej farby, która następnie jest stapiana przy pomocy bardzo wysokiej temperatury. W rezultacie otrzymujemy wysokiej jakości warstwę farby, odporną na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne. Zalety tej techniki malowania są oczywiste. Po pierwsze farba rozprowadzana jest po całej powierzchni równomiernie. Po drugie producenci oferują duży wybór tekstur i odcieni, pozwalających tworzyć niesamowite kolory. Poza tym w odróżnieniu od typowych farb i lakierów metoda proszkowo wymaga naniesienia na powierzchnię tylko jednej warstwy. Metoda ta zapewnia również odporność na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Z tego powodu z powodzeniem może być stosowana do malowania np. balustrady balkonowe lub innych konstrukcji znajdujących się na zewnątrz.

Zalety stali nierdzewnej

Najistotniejsze zalety stali nierdzewnej to: odporność na warunki atmosferyczne i korozję oraz niewrażliwość na działania substancji chemicznych. Materiału poddany wpływom szkodliwych substancji szybko odbuduje swoją strukturę, a po użyciu środków chemicznych nie będzie śladu. Dodatkowo warto wiedzieć, że malowanie, jeśli zostanie wykonane prawidłowo, nie wpłynie na właściwości metalu.

Malowanie stali nierdzewnej jest możliwe, ale wymaga poczynienia odpowiednich przygotowań. W rezultacie możemy uzyskać ładnie wyglądające wyroby. Należy jednak rozważyć czy warto malować stal, ponieważ poza ciekawym efektem estetycznym, nie uzyskamy innych korzyści.

Artykuł stworzony przy współpracy z https://nierdzewnybalkon.pl/