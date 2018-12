Laptopy poleasingowe – fakty i mity

Z pewnością każdy słyszał kiedyś o takim segmencie sprzętu IT jak laptopy poleasingowe. Posiadają one wielu zwolenników oraz równie dużo przeciwników. Na temat poleasingowych stacji komputerowych powstaje wiele mitów, z którymi warto zapoznać się przed pierwszym zakupem.

Dlaczego warto wybrać laptop poleasingowy?

Głównym czynnikiem zachęcającym nas do nabycia laptopa poleasingowego jest cena – fakt i nie można nawet z nim dyskutować. Decydując się na taki segment sprzętu komputerowego, otrzymujemy dostęp do laptopów klasy biznesowej w atrakcyjnych dla standardowego użytkownika cenach. Co więcej, laptopy poleasingowe z pewnością spełnią wymagania każdego biznesmena, pracownika biurowego czy osoby poszukującej wydajnej stacji do podstawowych działań domowych. Jak widać, zalet takiego wyboru jest bardzo dużo, jednak w siec można napotkać spis wad, które w większości są jedynie mitem. Czy rzeczywiście komputer poleasingowy to sprzęt drugiego wyboru?

Poleasingowy nie oznacza gorszy!

O tym, że laptopy poleasingowe są sprzętem drugiego wyboru i zdecydowanie odstają jakością od tych, które możemy podziwiać w gablotach licznych elektromarketów, możemy przeczytać wiele artykułów. Każdy z nich jest mitem. Warto od razu zaznaczyć, że sprzęt poleasingowy to sprzęt używany. Najczęściej przez duże korporacje, które chcąc dostarczyć najwyższej klasy laptopy do swojej firmy, decydują się na atrakcyjny leasing sprzętu IT. Po zakończeniu trwania umowy komputery trafiają w ręce renomowanych dealerów laptopów leasingowych, a dopiero potem dopuszczane są do sprzedaży, przechodząc wcześniej szereg testów sprawdzających wydajność i reakcje produktu.

Przeszukując portale internetowe handlujące poleasingowymi laptopami, wybieramy spośród sprzętu, który jest nam w stanie posłużyć przez kilka następnych lat na zadowalającym poziomie. Nie są to komputery przestarzałe – kolejny mit! Właściwie tylko bardzo wydajne jednostki o przeznaczeniu stricte gamingowym potrafią odczuć trudy postępującego czasu. Laptopy poleasingowe w większości są sprzętem biznesowym dedykowanym środowisku internetowym, bądź edytorom dostępnym w ramach pakietów Office. Takie środowisko jest niezmienne od lat, a to oznacza, że odpowiedni dobór laptopa poleasingowego pod nasze oczekiwania z pewnością nas nie zawiedzie.

Laptopy poleasingowe często są uszkodzone

Zdecydowanie nie! Wyżej wspominaliśmy o szczegółowych testach na wydajność i reakcja laptopa, które przechodzi każdy sprzęt przed dopuszczeniem do ogólnej sprzedaży. Renomowany dealer laptopów poleasingowych na sprzedawany nam sprzęt wystawi kartę gwarancyjną. Poświadcza ona poprawne działania stacji, która właśnie nabyliśmy. Dodatkowo potencjalny nabywca jeszcze przed zakupem otrzymuje dostęp do szczegółowych informacji na temat interesującego go sprzętu.

Zdarza się, że do sprzedaży trafiają laptopy z drobnymi usterkami wizualnymi. Warto zaznaczyć, że nie wypływają one na płynność i poprawność pracy komputera, a pod tym terminem kryją się jedynie drobne rysy i otarcia widoczne gołym okiem na obudowie stacji. W takim wypadku sprzedawca ma obowiązek poinformować nas o defekcie, a na taki produkt najczęściej otrzymamy atrakcyjny rabat.

Laptopy poleasingowe to bardzo atrakcyjny segment sprzętu komputerowego, którego nie należy się bać. Pomimo tego, że takie stacje były wcześniej eksploatowane, to trafiają one do sprzedaży w stanie bardzo dobrym, a w poszczególnych wypadkach nawet w idealnym. Decydując się na ten rodzaj laptopów, możemy mieć pewność niezawodnego sprzętu w bardzo atrakcyjnych cenach.

SPONSOROWANE