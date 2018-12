Pielęgnacja jamy ustnej jest bardzo ważna. Stosowanie odpowiednich produktów dentystycznych jest kwestią bardzo istotną. Podstawowym produktem do szczotkowania zębów jest szczoteczka do zębów. W wielu drogeriach do wyboru mamy szczoteczki manualne, elektryczne, soniczne i ultradźwiękowe. We wszystkich wymienionych produktach bardzo ważne jest wymieniane zużytych produktów na nowe – najlepiej, co 3 miesiące lub gdy wcześniej się zużyje i zdeformuje. To się również tyczy końcówek od szczoteczek sonicznych, które również należy wymieniać, co 3 miesiące.

Szczoteczka soniczna będzie poprawnie czyściła naszą jamę ustną i zęby, jeśli będziemy systematycznie ją wymieniali. Warto, więc w domu posiadać zapasową szczoteczkę do zębów. Niestety wybór odpowiedniej szczoteczki sonicznej może sprawić problem. W Wielu sklepach dentystycznych mamy duży wybór końcówek do szczoteczek sonicznych. Możemy spotkać końcówki wybielające i oczyszczające.

Końcówki do szczoteczek sonicznych – jaką wybrać?

Szczoteczka soniczna to unowocześniona wersja szczoteczki elektrycznej. Szczoteczka ta jest bardziej skuteczna od swoich poprzedniczek, dlatego że wykonuje aż 30 do 96 tysięcy ruchów wymiatających na minutę. Dzięki temu jest bardziej skuteczna w usuwaniu bakterii i zanieczyszczeń między-zębami.

Szczoteczka soniczna skutecznie czyści zęby, ponieważ wprawia główkę szczoteczki w ruch soniczny, który umożliwia czyszczenie zębów oraz trudno dostępnych miejsc. Używając szczoteczki sonicznej zauważymy, że nasze zęby staną się jaśniejsze oraz nasze dziąsła będą w lepszej kondycji. Oprócz tego zmniejszy się ilość płytki nazębnej i kamienia oraz będzie mniejsza tendencja do obniżania się linii dziąseł.

W wielu sklepach możemy znaleźć wiele końcówek do szczoteczek sonicznych. Końcówki do szczoteczek każdej marki pasują do szczoteczek tego samego producenta. Jedną z najpopularniejszych firm jest Philips Sonicare. Szczoteczki te różnią się przede wszystkim budową włosia oraz właściwościami. Każda szczoteczka tej marki przeznaczona jest do innego typu mycia oraz intensywności czyszczenia. Natomiast wszystkie końcówki Sonicare pasują do modeli szczoteczek Philipsa. Wszystkie modele znajdziesz na https://www.happydental.pl/category/koncowki-do-szczoteczek.

Rodzaje końcówek do szczoteczek sonicznych

Na rynku obecnie istnieje bardzo duży wybór szczoteczek sonicznych do zębów. Może się również wydawać, że końcówek może być jeszcze więcej. Dzieje się to, dlatego że każdy producent tworząc szczoteczkę tworzy również specjalistyczne końcówki do pielęgnacji jamy ustnej. Dzięki temu możemy wybrać końcówkę wybielającą, doczyszczającym przestrzenie międzyzębowe, do czyszczenia aparatów ortodontycznych, implantów, mostów oraz do szczotkowania zębów dzieci i osób z paradontozą.

Wszystkie szczoteczki manualne, jak i końcówki od szczoteczek sonicznych należy wymieniać, co 3 miesiące. Szczoteczkę należy również wymienić wtedy, gdy włosie ulegnie deformacji, na skutek nieprawidłowej techniki szczotkowania. Jak i również zbyt mocnego dociskania szczoteczki podczas szczotkowania zębów. Taka szczoteczka może podrażnić dziąsła, które mogą powodować krwawienia, a nawet stan zapalany dziąseł i błon śluzowych.

