Kiedy warto sięgnąć po sygnalizatory brań?

Godziny spędzone nad wodą i żadnego efektu? Długie i męczące zasiadki? Połów daleki od oczekiwań? Temu wszystkiemu można zapobiec. Sygnalizatory brań to bardzo użyteczne narzędzia, które pozwalają na zwiększenie skuteczności połowu. Przydają się one zarówno początkującym, jak i doświadczonym wędkarzom?

Sygnalizatory brań pozwalają udoskonalić proces połowu. Informują o braniu i jego kierunku. Sygnalizatory brań przydają się początkującym i zaawansowanym wędkarzom.

Na czym polega sygnalizacja brań?

Sygnalizatory brań sprawdzają się zarówno przy połowach gruntowych, jak i długich zasiadkach na karpia. Można z nich skorzystać nawet przy połowach sandacza na martwą rybkę. Większość z sygnalizatorów brań pasuje do większości podpórek. Spora część tego typu urządzeń wyposażona jest w sygnalizację dźwiękową oraz świetlną. Informują one o połowie ryby oraz kierunku, w jakim zmierza branie. Co ważne, bez problemu można regulować ton, głośność i czułość urządzenia. Duża część tego typu sprzętu jest wodoodporna. Sygnalizatory działają również w szerokim zakresie temperaturowym (od -20 czasami nawet do 60 stopni Celsjusza.

Dla kogo?

Sygnalizatory brań to urządzenia, które sprawdzają się przede wszystkim na łowiskach o ograniczonej lub bardzo ograniczonej widoczności. Jeśli wędkarz ze swojego punktu właściwie nie ma możliwości dostrzeżenia brania i czyni to raczej intuicyjnie, z połowu właściwie może nic nie wyjść. Sygnalizator może ułatwić połów: przede wszystkim ze względu na precyzyjne wskazanie momentu brania (sygnałami dźwiękowymi, świetlnymi oraz ciągnięciem linki). Drugą jego ważną zaletą jest sygnalizacja świetlna kierunku brania. W przypadku ograniczonej widoczności to bardzo cenna zaleta tego urządzenia. Nie wystarczy bowiem wiedzieć, że bierze, warto jeszcze wiedzieć, w którą stronę.

Sygnalizatory brań sprawdzą się również w przypadku wędkarzy, którzy mają skłonność do przysypiania na łowisku. Nie dla każdego poranek to moment, w którym jest on w stanie skupić się w 100%. Wielogodzinne wyczekiwanie także nie sprzyja utrzymaniu koncentracji, dlatego przy okazji wymagających połowów warto skorzystać z pomocy sygnalizatora brań. Nieprawdą jest, że to sprzęt dedykowany wyłącznie początkującym wędkarzom, którzy nie mają jeszcze takiego „czucia”.

Jak wybierać sygnalizatory brań?

Sygnalizatory brań można podzielić na bombki, swingery i sygnalizatory elektryczne. Wybór między nimi to kwestia specyfiki prowadzonych połowów, miejsca, czasu połowu. Dodatkowych funkcji (np. centralki), którą posiadają niektóre sygnalizatory, nie potrzebuje każdy. Przed wyborem warto więc skonsultować się z doradcą.

