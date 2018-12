Jak wybrać sztuczną choinkę?

Pachnąca lasem jodła lub świerk wypełniają wnętrze przyjemnym aromatem i doskonale prezentują się w zestawieniu ze świątecznymi dekoracjami. Niektórzy jednak, chcąc uniknąć problemu opadających igieł, decydują się na sztuczne drzewko, które przetrzyma dużo więcej, niż jeden sezon. Choinki sztuczne to popularny wybór w wielu domach. W sklepach znajdziemy małe i duże modele, o naturalnej, zielonej barwie lub wielokolorowe. Na co się zdecydować? Podpowiadamy.

Naturalna, sztuczna choinka

Świąteczne trendy, choinki sztuczne i ich wygląd zmieniają się z roku na rok. Jeszcze niedawno zachwycaliśmy się kolorowymi drzewkami lub choinkami, których gałęzie pokryte były imitacją szronu. Obecnie stawiamy na naturalność. Największym powodzeniem cieszą się więc sztuczne drzewka przypominające jodłę czy świerk. Rozmiar należy dopasować do wielkości pomieszczenia. Duże, rozłożyste drzewka sprawdzą się wyłącznie w przestronnych i wysokich pokojach. Do niewielkich wnętrz bardziej odpowiedni będzie mniejszy model. W sklepie YourHomeStory dostępne są choinki do złudzenia przypominające naturalne drzewka, o zróżnicowanej wysokości i ilości koron. Nierzadko są one dużo bardziej estetyczne, niż choinki prosto z lasu, ponieważ ich korony rozłożone są równomiernie, a same drzewka są symetryczne. Dużo łatwiej także ustawić sztuczną choinkę w salonie. Wystarczy rozłożyć jej gałęzie i umieścić w metalowym stojaku. Gdy czas Świąt przeminie, składamy drzewko i zabezpieczamy je folią przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami. W przyszłym roku możemy je wykorzystać ponownie, ponieważ nie straci ono swojego atrakcyjnego wyglądu.

Jakość sztucznej choinki ma znaczenie

Im wyższej jakości drzewko zakupimy, tym będzie trwalsze i bardziej estetyczne. Wysokiej klasy sztuczne drzewka nierzadko posiadają lekko nieregularną budowę lub nieco krótszą gałązkę w niektórych miejscach, by jak najwierniej oddać charakter naturalnego drzewka. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, wiele choinek posiada umieszczone na zawiasach i przymocowane do pnia gałęzie. Raz rozłożone i wymodelowane, zachowują swoją formę na długo. Liczy się także ilość tipsów. Im jest ich więcej, tym lepiej prezentuje się drzewko. Zakup wysokiej jakości choinki wiąże się z większymi kosztami, jednak uzyskany efekt jest wart każdej ceny. Tańsze drzewka stworzone są z materiałów niższej klasy, a ich wykonanie często pozostawia wiele do życzenia. Choinkę warto zakupić dużo wcześniej, aby bez trudu dotarła przed Wigilią. Jeśli kupno drzewka zostawimy na ostatni moment, nasz wybór może być mocno ograniczony.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego https://yourhomestory.com.pl/

SPONSOROWANE