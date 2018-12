Jak urządzić małą kuchnię w bloku w kształcie litery L?

Ergonomiczna kuchnia to taka, w której swobodnie wykonujemy poszczególne zadania. Wszystko jest pod ręką, a my bez problemu poruszamy się po nawet wyjątkowo małej przestrzeni. Jak sprytnie urządzić kuchnię w kształcie litery L? Do jakich wnętrz pasuje najlepiej?

Dla kogo L-ka to idealne rozwiązanie?

Według projektantów wnętrz, dobrze ustawiona zabudowa kuchenna powinna poprawiać komfort pracy. Taka, która swoim kształtem przypomina literę L, będzie odpowiednia do wnętrz wąskich i długich, oraz do niewielkich kuchni otwartych na salon. Ten układ sprawdzi się więc wszędzie tam, gdzie nie ma miejsca na ustawienie dwóch równoległych rzędów stojących szafek. Ma to ogromne znaczenie dla naszej wygody i swobodnego poruszania się, ponieważ odległość pomiędzy przeciwległymi meblami nie może wynosić mniej niż 120 cm. Właśnie z tego względu, gdy kuchnia jest mała i jej metraż narzuca nam spore ograniczenia, ustawienie zabudowy w kształcie litery L będzie strzałem w dziesiątkę.

Jak to zrobić: podstawowe zasady ustawiania zabudowy kuchennej

Jak można się domyślić, podstawową przestrzenią roboczą będzie dla nas dłuższy odcinek zabudowy. Ten krótszy pełni zazwyczaj funkcję blatu dodatkowego, jednak nie musimy koniecznie stosować się do tej zasady. Zamiast tego, można z powodzeniem ustawić w tym miejscu np. zlew, kuchenkę, mikrofalę albo zmywarkę. Wszystko zależy od tego, co w naszych oczach prezentuje się lepiej. Jednak ze względu na mniejszą ilość miejsca na tym odcinku, to oczywiście ta dłuższa część będzie wyposażona w większą liczbę szafek i sprzętów kuchennych. Przy takim rodzaju zabudowy trzeba pamiętać również o zakupie takich mebli, które gwarantują dużo miejsca do przechowywania garnków, pokrywek, produktów spożywczych, naczyń, zapasów, środków czystości, form do pieczenia itd.

Nie powinno zabraknąć też szafek wiszących, które przy takim kształcie zabudowy bywają po prostu niezbędne. Tak jak w przypadku każdej innej kuchni, L-kę urządzamy według zasady „trójkąta roboczego”. Od lewej umieszczamy więc kolejno: szafki i sprzęty do przechowywania zapasów (lodówka, spiżarnia); do przechowywania (szafki i szuflady naczynia); do zmywania (zlew, zmywarka, kosz); miejsce pracy (blat roboczy, przyprawy, deski, noże); a na końcu strefę do gotowania (patelnie, przykrywki, formy do ciast itd.). W ten sposób stworzysz ergonomiczne, wygodne w użytkowaniu pomieszczenie kuchenne.

Gdzie szukać zabudowy do małych kuchni?

Oczywiście urządzanie kuchni w kształcie litery L wymaga wyboru odpowiednich mebli i wyposażenia. Najlepszym miejscem, w którym znajdziemy szeroki wybór produktów i najkorzystniejsze ceny, są kompleksowe platformy dedykowane urządzaniu wnętrz. Jednym z ciekawszych rozwiązań tego typu jest porównywarka cen Adare. Pozwala na wybór spośród setek aktualnych ofert sklepów internetowych i stacjonarnych. Znajdziesz tam pomysły na urządzenie idealnego wnętrza, a także zaoszczędzisz czas na poszukiwaniu materiałów wykończeniowych, armatury i wyposażenia kuchni.

