Święta zbliżają się wielkimi krokami! To najwyższy czas, aby pomyśleć, co włożyć, bowiem w natłoku przedświątecznych obowiązków, poszukiwania idealnych prezentów dla bliskich czy gotowania aromatycznych potraw, nie ma z reguły na to czasu. A każdy chce przecież prezentować się stylowo i wyglądać dobrze. Boże Narodzenie to niezwykły czas, kiedy wspólnie z całą rodziną zasiadamy do stołu, czekamy na gości i odwiedzamy dawno niewidzianych krewnych, dlatego więc warto zadbać o odpowiednią prezencję. Jak ubrać się na święta? Czy lepiej na luzie, elegancko, a może tematycznie?

Klasycznie nie znaczy nudno

Nigdy nie wychodząca z mody klasyka gatunku, czyli ubrania i akcesoria, które są dobre na każdą okazję, to zawsze świetne rozwiązanie. Biała, elegancka koszula w zestawieniu z podkreślającą sylwetkę ołówkową spódnicą wraz z żakietem lub ramoneską w żywszym kolorze to doskonała opcja dla kobiety w każdym wieku. To szykowna stylizacja, w której nie tylko będziesz prezentować się stylowo, ale z pewnością usłyszysz wiele komplementów od ukochanego i bliskich. Jeśli jednak nie przepadasz za noszeniem spódnic czy sukienek, postaw na spodnie o prostym kroju lub wyjątkowo modne w ostatnich sezonach dzwony i zestaw je z dopasowaną górą lub wpuszczoną do środka, luźniejszą koszulą. Dopełnieniem takiej szykownej stylizacji będą lakierowane lub zamszowe szpilki, które wydłużą nogi i wysmuklą sylwetkę.

Dla mężczyzn, którzy nie lubią modowych eksperymentów, doskonałym rozwiązaniem będzie założenie garnituru, niekoniecznie czarnego. Bezsprzecznie lepiej jest zdecydować się na ten w granatowym, bordowym lub ciemnoszarym kolorze. Efektownie będzie prezentował się także taki w kratę w zestawieniu z czarnymi, lakierowanymi trzewikami. Garnitur to dobra opcja, jeśli święta obchodzimy w eleganckim stylu. Jednak, jeśli nie chcemy wyglądać aż tak wytwornie, do charakteru świątecznej wieczerzy w gronie najbliższych pasuje założona do zwykłych jeansów koszula w zestawieniu z dwurzędową marynarką, a włożona do kieszeni poszetka podkreśli Twój charakter.

W przypadku dzieci, szczególnie tych najmłodszych, warto postawić na strój w jasnym kolorze. Dziewczynki doskonale wyglądać będą w sukienkach z rajstopami ze świątecznym deseniem lub w spódniczce i ciepłym, białym sweterku. Dopełnieniem takiej dziecięcej stylizacji będą balerinki i kokarda we włosach lub wygodna opaska na głowę. Chłopca z kolei ubrać można w koszulę w kratę, wygodne spodenki i pasujące do całości sneakersy. Całość dopełnimy umieszczając pod szyją muchę lub zakładając szelki, dzięki czemu maluch będzie prezentował się jak mini wersja taty.

Święta na wesoło

Święta to magiczny okres, który kojarzy nam się z zapachem ciepłych, korzennych pierniczków, radosną atmosferą, obdarowywaniem innych i czasem spędzonym w gronie najbliższych. Warto sprawić, aby nasze dzieci zapamiętały ten okres jak najlepiej, tak jak i my wspominamy magię świąt z czasów dzieciństwa. Obecnie coraz większą popularnością cieszą się świąteczne stroje ,,na wesoło”. Cała rodzina może na przykład założyć kiczowate swetry z zimowym lub świątecznym motywem. Do wyboru są te z bałwanem, Świętym Mikołajem, płatkami śniegu, reniferem czy elfem.

Ciekawym pomysłem jest również założenie takiej samej pidżamy i ciepłych kapci lub bamboszy przez wszystkich domowników, by wspólnie po zjedzonej wigilijnej kolacji z kubkiem gorącej czekolady lub herbaty oglądać kultowego już Kevina.

Korzystając z kodów rabatowych na obuwie, ubrania i akcesoria możesz kupić wysokiej jakości produkty, płacąc za nie zdecydowanie mniej! To idealna opcja, bo jak wiadomo – przed świętami wydatków przecież nie brakuje.

