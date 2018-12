Nikogo już nie dziwi fakt, iż na emeryturę musimy oszczędzać we własnym zakresie. Coraz częściej zadajemy sobie pytanie jaki sposób jest najlepszy? IKE czy IKZE? A może samodzielne oszczędzanie? Czy inwestowanie w nieruchomości jest lepsze niż w akcje? A może poczekać na PPK? Nie tylko osoby, które są od dłuższego czasu aktywne zawodowo, ale także młodzi ludzie myślą o tym, jak zabezpieczyć się na przyszłość.

Dlaczego trzeba oszczędzać na emeryturę?

Oszczędzać na emeryturę musimy. Dane na temat wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS są najlepszym powodem ku temu. Przeciętna emerytura w marcu 2018 roku w przypadku mężczyzn wyniosła 2672,51 zł, a kobiet – 1609,65 zł. Patrząc na te liczby bardzo szybko dojdziemy do wniosku, że samodzielnie musimy zadbać o swoją przyszłość. Na szczęście mamy wiele możliwości, które nam to ułatwią. Po pierwsze w ramach III filaru od 1999 roku możemy założyć konto w ramach IKE lub IKZE. Po drugie możemy zacząć samodzielnie inwestować i odkładać środki na starość. Dobrą wiadomością jest również wprowadzenie PPK. Dzięki temu w najbliższym czasie dostaniemy nową możliwość odkładania oszczędności na czas po przejściu na świadczenie z ZUS-u.

Jak oszczędzać na emeryturę?

Wybór najlepszego sposobu oszczędzania na emeryturę zależy od nas samych. W przypadku IKE i IKZE musimy starać się przelewać systematycznie określone kwoty. Pamiętając o limitach wpłat rocznych (w przypadku IKE jest to 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia a IKZE – 1,2-krotność) możemy to zrobić na raty lub jednorazowo wszystko zależy od naszej sytuacji finansowej.

Samodzielne oszczędzanie wymaga od nas więcej dyscypliny i samozaparcia. Wynika to z faktu, iż o wiele łatwiej jest nam sięgnąć po zgromadzone środki kiedy zepsuje się nam zmywarka lub zamarzymy o wakacjach pod palmami. Dlatego tak bardzo wyczekiwana była ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dzięki niej zbudujemy razem z pracodawcą zabezpieczenie na przyszłość. Składka podstawowa dla pracodawcy ma wynosić 1,5 proc. wynagrodzenia (dodatkowa może wynieść do 2,5 proc.). Z kolei składka podstawowa pracowników ma wynosić 2 proc. wynagrodzenia (dodatkowa do 2 proc.).

Do PPK automatycznie zostaną zapisani wszyscy, a ci którzy będą regularnie odkładać środki mogą liczyć na dodatki takie jak: 250 zł na start i 240 zł dopłaty rocznej. Tak samo jak w przypadku IKE, IKZE czy własnych oszczędności środki w ramach programu PPK będą dziedziczne. Dodatkowo w odróżnieniu od lokat w bankach oszczędności te są zwolnione z podatku Belki od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc. Dużym plusem PPK jest także możliwość wypłacenia 25 proc. zgromadzonych pieniędzy w przypadku choroby nas samych, małżonka lub dzieci. Kwoty tej nie będziemy musieli zwracać. Ustawodawca zakłada także pożyczenie nam pieniędzy, które uzbieraliśmy pod warunkiem, że wykorzystamy je na zakup mieszkania przy czym zobowiązani będziemy je zwrócić w ciągu 15 lat.

To jaki sposób wybierzemy zależy tylko od nas. Do IKE i IKZE możemy zapisać się w każdym momencie. PPK ma ruszyć od 1 stycznia 2019 roku, a do 2021 r. ma objąć wszystkie osoby zatrudnione. Pamiętajmy jednak, że to jaka będzie nasza sytuacja finansowa po przejściu na emeryturę w głównej mierze zależy od nas samych. Więcej informacji na temat PPK: https://pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/.

