Firma FXGM – najważniejsze informacje

Firma FXGM należy do cypryjskiego przedsiębiorstwa o nazwie Depaho LTD i jest w całości przez nie zarządzana. Broker jest regulowany w pełni przez CySEC (czyli Cyprus Security Exchange Commission), a jego numer licencji to 161/11. Posiada on także autoryzację Biura Usług Finansowych ulokowanego na terenie Republiki Południowej Afryki. Numer autoryzacji to 47709.

Broker zapewnia bardzo duży szereg zasobów jeśli chodzi o zasoby oraz narzędzia, dzięki którym możliwe jest kupowanie oraz sprzedawanie walut internetowych. Na przestrzeni ostatnich lat FXGM stał się jednym z ciekawszych propozycji jeśli chodzi o platformy biznesowe. Coraz więcej osób wybiera go zamiast konkurencji. Ma na to wpływ dość duży poziom bezpieczeństwa oraz fachowa obsługa na wysokim poziomie.

Zapoznanie się z możliwościami FXGM ułatwia możliwość założenia konta demo. Jest to darmowe, bezpieczne rozwiązanie pozwalające na naukę oraz zapoznanie się z wieloma aspektami FXGM przed założeniem prawdziwego konta.

FXGM Polska jest jednym z najlepszych przykładów na to, że można wyjść na prostą po dość nieciekawej przeszłości oraz renomie, jaką miał wcześniej serwis. Opinie, jakie znajdziemy w internecie są dość skrajne głównie ze względu na dawne działania serwisu. Poniższa recenzja przybliża korzyści oraz warunki współpracy, jakie niesie ze sobą handel za pośrednictwem FXGM.

Jakie możliwości daje FXGM Polska?

FXGM Polska to przede wszystkim możliwość gry na wielu indeksach, handlowanie akcjami, towarami oraz kontraktami walutowymi. Broker daje nam dostęp do działania w oparciu o wiele platform do handlowania. Jedną z ciekawszych opcji jest MetaTrader4, która zapewnia możliwość optymalnego inwestowania oraz zapewnia mnóstwo rozwiązań konfiguracyjnych.

PROfit jest zaawansowaną transakcyjną platformą, którą można używać w formie internetowej oraz mobilnej. Korzysta z niej całe spektrum inwestorów. Korzyści, jakie przynosi platforma WebPROfit to możliwość składania zleceń, otrzymywania bieżących kwotowań walutowych, edytowania pozycji oraz przeglądania wykresów. Dostęp do WebPROfit jest możliwy za pośrednictwem telefonu oraz tabletu. Dzięki temu nie musimy mieć przy sobie komputera, aby w każdej chwili móc zająć się handlowaniem.

FXGM to również dostęp do dźwigni finansowych na różnych poziomach (jej wartość jest zależna od klientów detalicznych oraz profesjonalnych) i rozmaitych narzędzi pomocnych w inwestowaniu. Dostęp do regularnie pojawiających się wiadomości, analiz znacznie ułatwiają pracę inwestora. Analizy przeglądowe to klucz do zrozumienia wielu aspektów, którym możemy przyjrzeć się kompleksowo oraz szczegółowo. Poza tym możemy korzystać z czytelnych prostych wykresów oraz wygodnego kalendarza.

Wykresy walut Forex to bardzo dobre źródło informacji o danych parach walutowych. Inwestorzy mogą na bieżąco oceniać ruchy na rynku, zdobywać coraz więcej informacji oraz podejmować coraz bardziej przemyślane decyzje.

Przydatną usługą są również sygnały inwestycyjne. Dzięki tej bezpłatnej usłudze inwestor ma ułatwione zadanie budowania strategii opierając się na bieżących danych. Usługi SMS zapewniają nam bieżące informacje oraz codzienny kalendarz ekonomiczny.

Broker zapewnia dostęp do szerokiego zakresu produktów transakcyjnych FX i CFD. Znajdziemy tutaj bardzo wiele towarów oraz przydatnych opcji.

Kontakty CFD to dość złożone instrumenty finansowe i wymagają odpowiedniego podejścia. Używanie tej funkcji jest związane z dość dużym ryzykiem utraty znacznych środków finansowych. Zanim podejmiemy decyzję odnośnie handlu CFD wskazane jest szczegółowe zapoznanie się ze schematem ich działania. Konieczne jest również wzięcie pod uwagę dużego ryzyka związanego z dźwignią finansową.

Dodatkowe korzyści, jakie zapewnia to funkcja menadżera kont osobistych, możliwość ubezpieczenia inwestycji na pierwszych pięć transakcji, co zabezpiecza przed bankructwem. W praktyce oznacza to, że wszelkie poniesione straty są zwracane na konto, a szansa na zysk zwiększa się. Jest to bardzo przydatne dla początkujących inwestorów. Dzięki tej opcji każdy może w bezpieczny osób ocenić swój potencjał oraz szanse na powodzenie w przyszłych inwestycjach.

FXGM ułatwia działania osobom dopiero zaczynającym przygodę z inwestowaniem, zapewniając wiele poradników oraz samouczków. Kontakt z działem suportu jest dostępny 6 dni w tygodniu, nawet całodobowo. Uzyskanie pomocy jest możliwe również w języku polskim. Program treningowy jest bardzo ważny dla osób początkujących, ponieważ pomaga zapoznać się z podstawowym słownictwem oraz pojęciami, a w dalszym etapie pomaga zbudować odpowiednią strategię oraz techniki pomocne w handlu.

Czytaj na następnej stronie…