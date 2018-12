komentarz Czytelnika:

Szlag mnie trafia, jak słyszę tych akolitów Burmistrza. Czy Wy ludzie nie widzicie tego, że zostaliście zahipnotyzowani tymi jego czarami? Szaman czy co? Oczernia dziennikarzy i nowych radnych, aby tylko ich zdyskredytować. Czemu? Bo pytają? Takie ich prawo. Taktyka rodem totalitarna. Może powstanie kolejna gminna spółka pt. Gminny Zamknięty Ośrodek Odosobnienia, aby zneutralizować problem pytających? Przez to, że przed nim mięliśmy beznadziejnego włodarza, a teraz jest Marek Długozima, który faktycznie robi więcej niż on, nie wolno go o nic pytać?

To jest na zasadzie tamten nie robił nic, ten robi więcej, więc lepiej o nic więcej nie pytać? Bo czemu? Bo się obrazi? Rzuci papierami? Jak jest taki nieoporny na krytykę…. nie powinien pchać się do polityki. Na tym polega demokracja, żeby pytać, drążyć, jeśli są wątpliwości. Nie na darmo mówi się, że prasa i dziennikarze to 4 władza. Jeśli wszystko ma być „cacy” powinno być transparentne i czytelne. Jak na razie, zamiast faktów mamy ważne pytania i brak konkretnych odpowiedzi od Burmistrza.

Nie brońcie ślepo burmistrza. Są pytania i wątpliwości? Pomóżcie wymóc na Burmistrzu odpowiedzi.

Czy tu najzwyklej nie śmierdzi Wam czymś stęchłym? Są pytania, odpowiedzi brak. Tu z daleka widać, jak władza usilnie próbuje przykryć temat.

Czy naprawdę dla Was to normalne zasypywać ażury czy kostkę ziemią? Czy normalne jest kłaść trawę w grudniu? Nie zastanawia Was, że żadna firma nie podjęłaby się tego zadania, bo z pewnością żadna nie mogłaby dać gwarancji, że to w mrozie na 100% przetrwa, a w kwietniu musiałaby na swój koszt ponownie trawę znowu położyć? Jedynie usłużne Ergo mogło to teraz rozłożyć…. Szef rozkazał, trawa zimą położona. To gospodarność? Nic nas to nie będzie kosztować?

Czy nie dziwi Was, że twierdzenie że przywrócenie do stanu, na które było pozwolenie na budowę nie będzie gminę nic kosztowało? Doprawdy? Pracownicy prywatnej firmy oczarowani burmistrzem będą to robić w czynie społecznym? Przyłożyli rękę do samowoli budowlanej, a teraz zrobią to za darmo? A może znów hipnoza?

A na koniec, czy twierdzenie, ze teraz rodzice nie mają gdzie zostawiać aut i odprowadzać dzieci do szkoły to wina Gazety? No to już bezczelność. A rodzice nie pomyśleliście, że nie można przymykać oczu na bezprawie? Na to, że ten pseudo parking zagrażał dzieciom, które rano plątały się pomiędzy samochodami? Może Gazeta właśnie uratowała zdrowie Waszych dzieci? Moim zdaniem to była kwestia czasu, żeby doszło do tragedii….

Burmistrz i jego świta jest od wymyślania rozwiązań zgodnych z prawem i bezpiecznych. Za to biorą pieniądze. Niech wymyślają. My, mieszkańcy mamy prawo do transparentności i legalnych działań władzy.

Ci, którzy są zapatrzeni w Burmistrza jak w obrazek…. macie prawo być zauroczeni, ale nie macie prawa oczerniać i zabierać prawa do zadawania pytań i oczekiwania na to, aby uzyskać dręczace odpowiedzi. Mamy XXI wiek, demokrację, przynależymy do struktur Unii Europejskiej. Nie zapominajcie o tym.

Życzę wszystkim, aby wątpliwości okazały się bezpodstawne i w sprawie pomnika, łącznika, parkingu, ul. Wałowej. To będzie oznaczać, ze nasza praca i podatki zostały spożytkowane rozsądnie i właściwie…. Dla mnie mocno wątpliwe, po opisie sytuacji przez Gazetę, że tak będzie. Ale poczekajmy. Okaże się. Prawda, zawsze się obroni.

Obserwator