Biegaczu bądź rozsądny! Kierowco bądź bardziej uważny w najbliższych dniach

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Biegu Sylwestrowego w Trzebnicy. Przypomnijmy, że główny bieg odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 31 grudnia o godz. 12:00.

Dla wielu osób jest to wyjątkowe wydarzenie, które traktują jak wyzwanie i bardzo poważnie podchodzą do tematu. Trenują i przygotowują się dużo wcześniej, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik.

Na istotny problem zwrócił uwagę jeden z naszych Czytelników:

– Już dwa razy o mało nie potrąciłem BIEGACZA co to ćwiczył do biegu sylwestrowego na drodze po zmroku, mimo chodnika. Co na to przepisy mówią, czy biegacz to jest pieszy? Jeżeli jest chodnik to chyba nie wolno mu biegać po drodze? Jakbym jeździł po chodniku utrudniając pieszym życie, to by mnie zlinczowali. A tu JANUSZ MARATONU biegnie sobie drogą, bo mu piesi przeszkadzają, i nie przejmuje się samochodami.