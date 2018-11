Wypożyczalnia samochodów – jak wybrać najlepszą?

Wypożyczalnie samochodów zyskują w ostatnich latach wielu nowych klientów. Coraz więcej osób nie widzi potrzeby posiadania auta na własność, a jednak czasami chce z niego skorzystać. To także alternatywa dla wykupienia pakietu ubezpieczeniowego z samochodem zastępczym.

Długoterminowy wynajem stanowi opcję dla rozwijających się firm, a wakacje połączone ze zwiedzaniem egzotycznej wyspy na własną rękę trudno wyobrazić sobie bez samochodu. Co musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się pierwszy raz skorzystać z wypożyczalni aut? Z pewnością wiesz już, że potrzebujesz dowodu tożsamości i prawa jazdy. Warto jednak zebrać nieco więcej informacji, by nie dać się oszukać.

Jakość samochodów = bezpieczeństwo

Dobra wypożyczalnia aut powinna regularnie serwisować swoją flotę w renomowanych warsztatach. Wymiana oleju, kontrola techniczna pojazdu, sprawdzanie stanu opon to tylko wierzchołek góry lodowej. Samochody z wypożyczalni są użytkowane przez różne osoby, niejednokrotnie nie mające dla nich zbyt wielkiego szacunku. Stąd częste awarie i o wiele szybsze zużywanie się pojazdów, niż w przypadku ukochanego Opla jednego właściciela (niekoniecznie jeżdżącego nim tylko do kościoła).

Sprawdź, kiedy pojazd, który masz zamiar wypożyczyć, przeszedł ostatnią kontrolę stanu technicznego. Wczytaj się dobrze. Jeśli firma nie chce udostępnić ci tych informacji, nie zastanawiaj się – uciekaj do konkurencji. Wypożyczalni jest wiele, warto promować te, które w kontakcie z klientem stawiają na szczerość i pozwalają mu zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jeśli sam nie jeździłbyś samochodem, który ostatni raz widział mechanika pięć lat temu, nie ryzykuj wypożyczenia takiego auta.

Czytaj umowę

To rada, na którą niejeden przewraca wzrokiem, myśląc „co za banał”. Ale czy naprawdę czytasz umowy? Nasza skłonność do pomijania tej nudnej czynności tworzy ogromne pole do nadużyć. W umowie mogą być zawarte na przykład dodatkowe opłaty za przejechany dystans czy limit kilometrów. Zdarzają się i bardziej egzotyczne próby naciągania – na przykład zapis, według którego samochód trzeba zwrócić w całkiem innym mieście, a dojechać tam oczywiście na własny koszt.

Musisz też koniecznie sprawdzić, czy numery VIN i rejestracja samochodu, którym będziesz jeździć, zgadzają się z zawartymi w umowie. Niestety zdarza się, że wypożyczalnia wpisuje w niej numery o wiele lepszego, więcej wartego pojazdu. W razie stłuczki czy awarii będziesz więc musiał zapłacić za naprawę najnowszego BMW, nie lekko wysłużonego Fiata, który w rzeczywistości uszkodziłeś. Brzmi strasznie? Czytaj umowę!

Zwróć uwagę na opinie

To potężna broń, zwłaszcza w dobie internetu. Warto z niej korzystać, ponieważ działa na twoją korzyść. Jeśli upatrzona, tania wypożyczalnia nie może poszczycić się zbyt dobrymi recenzjami poprzednich klientów, omiń ją szerokim łukiem. Na pewno znajdziesz inną, o wiele lepiej ocenianą – warto będzie dołożyć te kilka złotych, by nie dołączyć później do grona niezadowolonych klientów.

Wczytaj się w opinie, szukając szczególnie informacji na temat, które cię dotyczą i interesują. Jeśli kilkukrotnie powtarza się skarga na oszustwo ze strony firmy, nie warto z nią współpracować. A może opinie są wyjątkowo dobre? To świetny sposób, by podjąć najlepszą możliwą decyzję!

Sprawdź, czy biznes jest legalny

Choć niektórym może się to wydać nieprawdopodobne, wciąż działa wiele „firm” niezarejestrowanych w KRS ani CEIDG. Firmy te nie odprowadzają podatków, a korzystanie z ich usług odbywa się na własną odpowiedzialność. Jeśli zostaniesz oszukany przez taką nielegalną wypożyczalnię, dochodzenie swoich praw w sądzie będzie cię kosztowało mnóstwo pieniędzy i nerwów.

W jaki sposób można sprawdzić, czy firma rzeczywiście istnieje prawnie? To nic trudnego, wystarczy skorzystać z internetu, gdzie istnieją ogólnie dostępne ewidencje zarejestrowanych działalności. To niewiele pracy, która bardzo się opłaci.

Skorzystaj z wyszukiwarki internetowej

A co, gdy nie masz jeszcze upatrzonej żadnej wypożyczalni? Baza wypożyczalni samochodów Taniwynajemaut.pl to przeszło 1600 różnych firm, zarejestrowanych w 170 krajach. W wyszukiwarce znajdują się jedynie legalne przedsiębiorstwa, odpada więc konieczność poszukiwania ich w spisie działalności.

Wystarczy wpisać w odpowiednie pola miejscowość oraz planowane ramy czasowe wynajmu, żeby zobaczyć całą listę proponowanych wypożyczalni. Baza sortuje je także według ceny, szukając najkorzystniejszej dla danego klienta opcji. Skorzystanie z niej jest więc o wiele szybsze i wygodniejsze, niż szukanie za pośrednictwem Google.

