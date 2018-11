TAEKWON-DO: Medale na Bałkanach

Pod koniec października oborniczanie przebywali w Dubrovniku w Chorwacji na Open International Dubrovnik, który zaliczany jest do cyklu Pucharu Europy PFT. Nina Gąsior sięgnęła po złoto w walkach ciągłych, Tobiasz Dusiński i Jakub Rutkowski po brąz, zaś Mateusz Kowalczyk po złoto w układach formalnych.

Bardzo liczna polska ekipa (64 osoby) zdobyła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej medalowej.

Miejsce zawodów to wspaniały, bogaty w zabytki i niesamowite widoki, słoneczny Dubrovnik – nie bez powodu nazywany perłą Adriatyku. Mieliśmy okazję, by zwiedzić go wzdłuż i wszerz, co jest zgodne z naszym przesłaniem „Ucz się Świata z Taekwon-do”.

Przed nami 5 imprez z cyklu Pucharu Polski, Mistrzostwa Polski w kwietniu 2019 roku, a w sierpniu Kowalczyk i Rutkowski wyjeżdżają do Brazylii ponownie „Uczyć się Świata z Taekwon-do” na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w mieście Foz de Iguasu, leżącym nad słynnym wodospadem o tej samej nazwie.