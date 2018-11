Rodzaje dodatkowych ubezpieczeń

Firmy, które wypożyczają auta często oferują wynajmującym dodatki do umowy. Dodatki te są różnego typu. Począwszy od możliwości elastycznego wyboru miejsca odbioru i oddania auta, przez niestandardową porę zwrotu, czy dopłaty obligatoryjne w sytuacji, gdy pojazdem kierować będzie młody kierowca. Niektóre z nich są obowiązkowe i nie mamy wpływu na ich kształtowanie i pobieranie. Jednak są i takie, o których decydujemy sami.

Umowa użyczenia

Podpisując umowę z wypożyczalnią decydujemy się na zawarcie umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest wynajem samochodu. W umowie tej zawarte są podstawowe oraz szczegółowe informacje dotyczące transakcji, w szczególności rodzaj pojazdu, jakie zostaje nam powierzony, dopłatę za wiek kierowcy jeśli nie osiągnął on minimalnego, przewidzianego w regulaminach firmy wieku, czy także ograniczenia co do korzystania z pojazdu. W szczególności może to być ograniczenie dotyczące limitu kilometrów, jaki w ciągu doby możemy przemierzyć autem oraz wysokość dopłat za każdy dodatkowy kilometr. Niektóre firmy wprowadzają także ograniczenia co do parkowania zastrzegając, że ich pojazdy można pozostawić wyłącznie na parkingach strzeżonych. Jest to bardzo istotna informacja, gdyż w sytuacji jeśli pozostawimy samochód na parkingu przy ulicy, a samochód zostanie skradziony, wówczas to my zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności finansowej za auto, ponieważ nie dotrzymaliśmy warunków podpisanej umowy. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby dokładnie czytać dokument. A najlepszym rozwiązaniem jest sytuacja, w którem wzór umowy zostanie nam dostarczony jeszcze przed dniem wynajmu. Wówczas mamy możliwość, aby w spokoju się z nim zapoznać.

Dodatkowe warianty umowy

Ich zakres bywa różny. Na podstawie umowy, możemy zdecydować np. o dopłacie związanej z dodatkowym wyposażeniem auta, np. w fotelik samochodowy. Ciekawą i zazwyczaj bardzo korzystną dla wynajmującego opcją jest możliwość skorzystania z pakietu dodatkowego ubezpieczenia. Informacje na ten temat często można znaleźć na stronie internetowej firmy, jak np. https://www.maxes-angels.com/. Jednak należy mieć na uwadze, aby dokładnie poznać zakres ubezpieczenia, gdyż w praktyce oferowane są różne pakiety, o różnych cenach i różnym zakresie ochrony i odpowiedzialności. Zazwyczaj do wyboru są następujące rodzaje pakietów: pierwszy z nich zapewnia ochronę w przypadku uszkodzeń podwozia, szyby, a także uszkodzeń lub kradzieży kół. Innym rodzajem jest pakiet, obejmujący ubezpieczeniem wszystkich podróżujących od skutków ewentualnego wypadku. Kolejnym pakiet dotyczy uszkodzeń auta, przy czym tu określany jest limit, do którego odpowiada firma ubezpieczeniowa. Ostatnim podstawowym i najczęściej wybieranym typem jest ubezpieczenie od kradzieży.

