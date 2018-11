Interwencja | Brudne i stare przystanki | Plebiscyt na najgorszy przystanek

Z prośbą o interwencje zgłosił się do nas Czytelnik. – Chciałbym zainteresować redakcję tematem przystanków autobusowych w gminie Oborniki Śląskie. Dołączam zdjęcie jednego z nich – z Bagna. Co najwyżej od czasu do czasu jest w nim zamiecione, natomiast na krzesełkach trudno usiąść, ponieważ są zabłocone a szyby niezwykle brudne – mówi mieszkaniec Bagna i dodaje, że w przypadku tej wiaty winne jest także miejsce, w którym stoi. – Usytuowanie przystanku jest o tyle nieszczęśliwe, że znajduje się tuż przy jezdni i przejeżdżające samochody zachlapują go totalnie – uważa nasz Czytelnik.

Sprawę zgłosiliśmy do urzędu. Andrzej Małkiewicz, kierownikowi wydziału inwestycji i remontów Urzędu Miejskiego w Obornikach Śl. odpowiedział na nasze pytania.

Po analizie problemu, postanowiliśmy ogłosić mini plebiscyt na najbardziej zaniedbany przystanek w powiecie trzebnickim.

Czekamy na zdjęcia dokumentujące brudną, zniszczoną i zaniedbaną wiatę przystankową

Wierzymy, że publikując listę najgorszych przystanków, zmobilizujemy osoby odpowiedzialne do zadbania o wiaty.

Zbliża się zima, więc warto w godnych warunkach oczekiwać na przyjazd autobusu!!!