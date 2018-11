Komu zostaną przyznane „Smoki Sukcesu”?

Na razie znamy tylko datę Balu Smoka. Wiemy, że odbędzie się 26 stycznia 2018. Organizatorzy podali także informację, że w tym roku zbiórka pieniędzy będzie przeznaczona dla Julii Górnackiej.

W tym roku nastąpiły zmiany w regulaminie przyznawania Żmigrodzkiego Smoka Sukcesu. Za rok 2018 nagrody zostaną przyznane w kategoriach:

– biznes i rolnictwo,

– sport, turystyka, kultura i oświata,

– działalność społeczna.

W roku 2019 przyznana zostanie również nagroda publiczności. Poprzez głosowanie SMS z dotychczasowych laureatów wszystkich kategorii, wyłoniony zostanie laureat BEST OF THE BEST. Środki uzyskane z głosowania SMS przekazane zostaną na zbiórkę charytatywną, organizowaną w ramach balu.

Więcej informacji na temat głosowania udzielimy już wkrótce wraz z pełną listą osób nominowanych do nagrody.