10 medali na Mistrzostwach Świata w karate Shotokan

Do podlizbońskiej Almady przyjechała liczna, 18-osobowa grupa zawodników z DKK Jinkaku Kansei, która wraz z reprezentantami z innych klubów polskich tworzyła Kadrę Narodową.

Mistrzostwa trwały trzy dni, od rana do nocy. W piątek (27.X) wystartowali mastersi, a wśród nich reprezentacji naszego powiatu Dawid Graczyk, Sebastian Łobaczewski i Elżbieta Madej. Ich występ można uznać za udany, wszyscy bowiem dostali się do finałowych ósemek. O medalowe miejsca nie udało się jednak powalczyć. W sobotę wystartował Dawid Łobaczewski. Zawodnik nie dostał się do finału, jednak zdobył bardzo cenne doświadczenia.

Ogromnym sukcesem zakończył się za to ostatni dzień Mistrzostw, w którym na tatami mierzyli się zawodnicy do 12 lat. Wyśmienicie spisały się drużyny kata. Klara Kościelniak, Jowita Hebdowska i Emilia Giszterowicz zostały Mistrzyniami Świata w kata drużynowym dziewcząt poniżej 8 lat. Emila Giszterowicz poprowadziła do zwycięstwa kolejne drużyny: wraz z Klarą Kościelniak i Jakubem Piwko wywalczyli złoty medal w kata drużynowym mix (chłopcy + dziewczęta) poniżej 8 lat, z Julią Skrzypczak i Aleksandrą Cieślak sięgnęły po złoto w kata drużynowym dziewcząt 9-10 lat, a z Krystianem Karaszewskim i Hubertem Piwko wywalczyli mistrzostw w kata drużynowym mix 9-10 lat. Do czterech złotych medalach w drużynie niesamowita Emilia dorzuciła jeszcze piąty, triumfując w kata indywidualnym dziewcząt 7-8 lat 9-8 kyu.

Bardzo dobrze spisały się pozostałe drużyny. Julia Skrzypczak, Igor Ulatowski i Aleksandra Cieślak zdobyli 2 miejsce w kata drużynowym mix 9-10 lat. Jędrzej Sobieski, Eryk Kwater i Aleksander Połowczuk minimalnie przegrali walkę o złoty medal w kata drużynowym chłopców 11-12 lat ostatecznie plasując się na drugiej pozycji. Również po zaciętej walce wicemistrzami w kata drużynowym mix 11-12 lat zostali Klaudia Łobaczewska, Jędrzej Sobieski i Eryk Kwater. Blisko medalu w tej konkurencji była drużyna złożona z Karoliny Pogody, Krystiana Karaszewskiego i Aleksandra Połowczuka.

Bardzo dobrze wypadły także konkurencje indywidualne kata. Poza Emilią Giszterowicz, po złoto – w konkurencji chłopców 9-10 lat 9-8 kyu – sięgnął Hubert Piwko, a po srebro w kategorii chłopców 7-9 lat 9-8 kyu, jego brat – Jakub. Bardzo blisko medalu, bo plasując się na czwartym miejscu, byli Klaudia Łobaczewska w kata dziewcząt 11-12 lat, Krystian Karaszewski w kata chłopców 9-10 lat i Eryk Kwater w kata chłopców 11-12 lat. Dodać trzeba, że niektóre konkurencje były bardzo liczne, startowało w nich nawet 40 zawodników.

To także ogromny sukces rodziców, którzy – z niemałym trudem – pokryli w całości wysokie koszty udziału w imprezie, w tym przeloty, zakwaterowanie, wyżywienie i opłatę startową. Miejmy nadzieję, że następnym razem uda się znaleźć sponsora.